Fantastická bilance dvanácti výher, jedné remízy a pouze dvou porážek znamenala jediné – titul vicemistra Plzeňského kraje. „Střízlivě řeknu, že jsme dosáhli na vrchol toho, na co jsme měli,“ svěřil se trenér nýrských fotbalistů Karel Kalivoda starší. Po odstoupení Slavoje Mýto z divize navíc jeho svěřenci dostali možnost jít až do divize. „Ale byla to taková nabídka, že jsme měli na rozmyšlenou 24 hodin, možná i méně. Nevzali jsme to, a tak to nakonec vzala Horní Bříza, která obsadila třetí příčku,“ uvedl kormidelník.