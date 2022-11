V Mýtě ale v neděli odpoledne drtivé kanonádě nic nenasvědčovalo. Alespoň ne v prvním poločase, který skončil bez branek. „Hrálo se na těžkém, mokrém, podmáčeném a bahnitém terénu. My jsme bohužel vůbec nehráli to, co jsme si řekli. Šmrdlali jsme si to ve středu hřiště, kde to bylo hodně složité," bědoval po zápase dvaapadesátiletý trenér Nýrska Karel Kalivoda.