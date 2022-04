Zdroj: Aneta Kalivodová

„Podle mého názoru to byl pěkný zápas. My jsme hráli poctivě z bloku a čekali na možnosti brejků. Domácím se moc nedařilo vzhledem k menšímu prostoru dostávat se do šancí. A když něco měli, podržel nás brankář Jarolím. Takto asi probíhal celý zápas, my odzadu a do brejků, oni relativně tlačili, ale bez výraznějšího efektu,“ hodnotil Tomáš György.

První gól vstřelil už v 17. minutě z pokutového kopu, druhou a uklidňující branku přidal o pět minut později. „Co se týče penalty, nebylo to vůbec jednoduché, protože jsem měl v hlavě zápas z podzimu, kdy mi tentýž brankář ze Stříbra penaltu chytil, a dokonce i teď mi po střele sahal. Nebýt této zkušenosti z minula, pokutový kop bych asi nedal. To jsem si skoro jistý, protože bych gólmana podcenil,“ oddechl si jednatřicetiletý záložník.

„Druhý gól vyplynul téměř ze stejné situace jako před prvním penaltovým zákrokem. Ze druhé vlny jsem si našel odražený míč na vápně, kde jsem byl tentokrát sám a střelou k tyči jsem pohodlně skóroval,“ popisoval.

I díky další výhře je pochopitelné, že teď v táboře Okuly panuje skvělá nálada. Tým pod vedením trenéra Karla Kalivody na jaře vyhrál i počtvrté a je nadále stoprocentní. „V takhle vyrovnané soutěži mít takovou sérii není úplně běžné, takže jsme za to moc rádi. Když k tomu připočítáme přípravu, jsme na osmi zápasech v řadě, ve kterých jsme vyhráli. To si já osobně nepamatuji,“ podotkl vyhlášený špílmachr. „To se samozřejmě podepisuje také na náladě v mužstvu. Jak říká můj děda pan Steiner – nálada v mužstvu – vynikající. Na začátku přípravy tomu tak nebylo, tým měl nějaké menší problémy, nyní ale vše šlape tak, jak má,“ pochvaluje si György.

Bolevec slaví cenné dva body. Nýrsko skolilo Baník a na jaře uspělo i počtvrté

Ačkoliv Okula ve druhé polovině sezony jenom vítězí, teprve až teď udržela čisté konto. Předtím shodně inkasovala po jednom gólu.

„Musím říct, že já jsem nějak absenci čistých kont nevnímal, to je spíše otázka na brankáře. Nás v podzimní části trápila koncovka. Na Nýrsko coby ofenzivně laděné mužstvo jsme měli velmi špatná čísla. Na jaře je to lepší, dáváme víc gólů, než jich dostáváme, a to je základem všeho. Ale abych to uzavřel, čisté konto je samozřejmě vždy příjemné,“ konstatuje motor týmu.

Zdroj: Aneta Kalivodová

Tomáš György už to tak trochu zmínil, ofenziva týmu je mnohem lepší než na podzim, kdy Optici vstřelili 19 branek. Nyní, po čtyřech jarních kolech, už jich zaznamenali třináct. „Konečně plníme to, co jsme si vždycky říkali, že chceme hrát. Nahoru jdou mladí kluci, jako jsou Mašek, Bastl či Trumpeš. Výborně trénují a je to hned znát,“ kvituje kapitán Nýrska.

„Chybí jim však čísla, nejsou příliš produktivní, ale ono to přijde,“ nebojí se a vyzdvihuje i další spoluhráče Imricha Vargu či Tadeáše Kohouta, kteří dokážou vpředu podržet balon a připravit šance pro ostatní.

Překonal zranění a hned zářil. Tyto vydřené body jsou nejhezčí, usmála se hvězda

Na páté vítězství v řadě mezi elitou kraje si Okula brousí zuby už příští víkend, kdy cestuje do Chotíkova. „Tam je to vždycky těžké, zápasy v Chotíkově nemám rád. Ačkoliv si pár výher u nich pamatuji, jsou hrozně nepříjemní. Jejich trenér Kučera dělá s týmem výbornou práci, umí hráče výborně připravit na každého soupeře a my nebudeme výjimkou,“ predikuje Tomáš György.

„Čekám vyrovnané utkání, my jsme stále pokorní. Nebudu tvrdit, jak nás zajímá jedině vítězství, ale tři body by byly samozřejmě příjemné. Se vší skromností bude každý získaný bod z Chotíkova cenný,“ má jasno.

Zdroj: Aneta Kalivodová

V závěru rozhovoru pro Deník se ještě borec, který ve Stříbře zaokrouhlil své letošní zásahy na číslovku deset, vrátil k losu čtvrtfinále Poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu, který nýrským válečníkům přiřkl velice silný FK Tachov. „Mě los poháru osobně příliš nepotěšil. Hlavně tedy v tom, že musíme k utkání na venkovní půdu. Teď totiž máme v soutěži tři zápasy venku v řadě a do toho ještě pohár. Od Tachova nevím úplně co čekat, určitě nebudou špatní. Já doufám, že se nám do té doby dají do kupy zranění hráči a nikdo další k nim nepřibude, abychom mohli velkou zápasovou zátěž rozdělit mezi více lidí,“ přeje si zkušený borec s vytříbenou kopací technikou.

Tři body! V Rokycanech zářili uzdravený Presl i (ne)odcházející snajpr Zajíček