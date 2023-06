/I. B TŘÍDA, SKUPINA B/ Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice odčinili domácí porážku z minulého týdne, když ve víkendovém utkání 25. kola I. B třídy skupiny B zdolali Svatobor Hrádek na jeho hřišti těsně 2:1. Vítěznou branku obstaral pouhé dvě minuty před koncem Jaroslav Prýmas.

TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. | Foto: Miluše Šulajová

„V Hrádku už oběma soupeřům relativně o nic nešlo, přesto se hrál pěkný fotbal a oba týmy samozřejmě chtěly vyhrát. Nám se to podařilo hlavně díky zlepšení ve druhém poločase, kdy jsme zápas zvládli takticky i fyzicky,“ lebedil si v tradičním hodnocení chanovický trenér Radim Šiška.

Parádní fotbalový obrat! Luby rozbily Keramiku po pauze, Matějka dal hattrick

A pak se vrhl do komentáře k průběhu zajímavé konfrontace. „Domácí měli od úvodu míč častěji na kopačkách, dostávali se až příliš snadno do nebezpečných pozic, k zakončení naštěstí už méně. My jsme byli nebezpeční z protiútoků a po jednom z nich vysunul Lukáš Černohorský do sóla Matyáše Jakuba, který se kličkou brankáři dostal do těžké pozice, ale přesto zakončení zvládl výborně. Dalších možností jsme nevyužili, na druhé straně nás držela výborná defenziva v čele s Liborem Píckou na středním stoperu a Bohdanem Timoshenkem v bráně, ale po sérii špatných rozhodnutí nás v závěru poločasu potrestal Tomáš Linhart, který proměnil penaltu po nešťastné ruce Jirky Petříka,“ okomentoval sedmačtyřicetiletý lodivod to nejzajímavější z prvního poločasu.

1/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 2/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 3/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 4/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 5/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 6/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 7/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 8/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 9/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 10/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 11/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 12/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 13/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 14/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 15/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 16/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 17/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 18/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 19/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 20/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 21/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 22/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 23/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 24/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 25/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 26/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 27/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 28/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 29/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 30/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 31/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 32/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 33/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 34/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 35/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 36/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 37/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 38/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 39/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 40/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 41/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 42/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 43/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 44/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 45/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 46/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 47/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 48/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 49/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 50/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 51/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 52/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 53/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 54/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 55/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 56/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 57/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 58/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 59/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 60/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 61/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 62/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 63/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 64/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 65/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 66/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 67/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 68/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 69/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 70/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 71/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 72/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. 73/73 Zdroj: Miluše Šulajová TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek.

„Po pauze jsme byli v defenzivě mnohem zodpovědnější a domácí snad kromě nebezpečné střely Jirky Kutila do šancí nepouštěli. Na druhé straně hřiště jsme se naopak začali dostávat do zakončení. Střely Milana Šlehubra či Václava Zoubka domácí brankář s námahou zlikvidoval, takže udeřilo až v závěru. Krásnou kombinaci Lukáše Černohorského a Milana Šlehubra zakončil druhý jmenovaný přihrávkou pod sebe a celou akci vyšperkoval precizním zakončením Jarda Prýmas. Závěr jsme si pohlídali a naopak mohli sami přidat další gól, nicméně i tak jsme s výsledkem i výkonem spokojeni,“ doplnil kouč Chanovic a poděkovat hráčům nejen za tři body, ale také za nasazení a kolektivní výkon.

VIDEO: Mistři! Švihov ovládl okresní přebor, slaví postup a hlásí posily

V posledním utkání sezony hostí Chanovice na domácím hřišti beznadějně poslední Štěnovice (sobota 16.00), které na podzim sejmuly 4:0, a pokud získají více bodů než Horažďovice v neděli proti Měcholupům, skončí páté.

TJ Svatobor Hrádek – TJ Pfeifer Chanovice 1:2

Poločas: 1:1. Branky: 42. Linhart z penalty – 18. Jakub, 88. Prýmas. Rozhodčí: Strolený – Pressl, Brůha. ŽK: 1:0 (83. Brabec). Diváci: 88. TJ Svatobor Hrádek: Šoural – Sekyra, F. Mareš, Linhart, S. Ryba, Brabec, Kutil, Jiřina, Pavlíček, Fremund, R. Holeček. Trenér: Karel Mareš. TJ Pfeifer Chanovice: Timoshenko - Petřík, Pícka, D. Pavlovský, Šabek, Prýmas, Zoubek, Šlehubr, Jakub, M. Polena (72. Šulc), Černohorský (88. Ziolek). Trenér: Radim Šiška.

OHLASY Z PŘEBORU: Nýrsko prohrálo ve Zruči. Co po zápase řekl kouč Kalivoda?