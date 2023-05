„Pro nás skvělá výhra a ohromně důležité tři body. Do zápasu jsme šli s jasnou taktikou, a tu jsme dodržovali po celou dobu utkání na jedničku. První gól vstřelil nádhernou střelou Linhart, ve druhé půli po hezké akci navýšil naše vedení Kočí. Když už se domácím podařilo snížit, nechal se hloupě vyloučit jeden z jejich hráčů a my si vítězství už pohlídali. Chtěl bych pochválit celý tým za bojovnost, takhle to má vypadat," radoval se fotbalista vítězného mužstva TJ Svatobor Hrádek Jiří Brabec, pravidelný glosátor Deníku zápasů Hrádku.

Fotbalisté TJ Svatobor Hrádek (na archivním snímku hráči v modrých dresech) porazili ve šlágru 19. kola béčkové skupiny I. B třídy domácí Měcholupy 2:1.Zdroj: David Koranda

„Myslím si, že do zápasu jsme vstoupili dobře, soupeře jsme přehrávali, ale pak přišla nádherná branka hostujícího hráče, která nás utlumila a znervózněla. Po zbytek poločasu nás Hradek hodně zlobil a byl asi i lepším týmem," připustil hrající trenér Měcholup Pavel Javorský. „Ve druhém poločase jsme postupem času přebrali iniciativu, ale dostali jsme po naší chybě druhou branku, a i když jsme snížili, vyrovnat se nám již nepodařilo," litoval kouč.

TJ Měcholupy (na snímku ve žlutém dresu Stanislav Bečka).Zdroj: Jindřich Schovanec

Narůstající tlak otupilo právě i vyloučení Pavla Javorského, který musel v 76. minutě předčasně do sprch. „Podle mě to na červenou kartu nebylo, ale dostal jsem ji, a tak to musím respektovat. Víc bych to komentovat nechtěl," řekl.

„Je to samozřejmě škoda, chtěli jsme na domácím hřišti vyhrát, mrzí nás to, ale nehroutíme se a jedeme dál. Kluky musím pochválit, že i v deseti do v závěru nezabalili a snažili se vyrovnat," dodal Pavel Javorský na závěr hodnocení.

TJ Měcholupy - TJ Svatobor Hrádek 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 72. Kaas - 20. Linhart, 68. Kočí. Rozhodčí: Strolený - Jakš, Petrželka. ŽK: 4:6 (58. Zelenka, 76. Veselka, 78. Bečka, 88. Duchek - 45. Linhart, 50. Štěpán 67. Kočí, 74. Gajdečka, 76. Šoural, 88. Brabec). ČK: 1:0 (76. Javorský). Diváci: 88. TJ Měcholupy: J. Kovařík - Veselka, Zelenka, Kadlec, Voves, Duchek, Kaas, Čížek (46. D. Novák), Červený (65. Javorský), Bečka, Jandečka (65. Valečka). Trenéři: Pavel Javorský, Petr Novák. J Svatobor Hrádek: V. Ryba - Gajdečka, Skála, Linhart (53. Jiřina), S. Ryba, Brabec, Kutil (90+4. Pavlíček), Kočí, Štěpán, Fremund (87. F. Mareš), Šoural. Trenér: Karel Mareš.

