„Perfektní zápas, řekl bych až divizní úrovně. Domácím gratuluji k postupu. My jsme si tady nezasloužili dostat čtyři góly. My jsme svoje šance neproměnili, domácí byli o něco kvalitnější,“ říkal petřínský kouč Jaroslav Levý, jenž zastoupil v pátečním divizním utkání vyloučeného Radka Vodrážku.

Tachov vedl brzy po půli 2:0, ale hosté se nevzdali. „Z penalty jsme se dostali do hry, ale třetí gól nás definitivně zlomil,“ dodal trenér rezervy plzeňského Petřína. Na tachovské straně zavládly hned po utkání postupové oslavy.

„Mám obrovskou radost. Chtěli jsme to uhrát dneska proti Petřínu, který je v krajském přeboru nejtěžším soupeřem. Respektuji ho, dělají to tam dobře, hrají pěkný fotbal. My jsme chtěli dokázat, že jsme právem první,“ neskrýval tachovský trenér Jaroslav Pták spokojenost s vítězství. Postupovou radost si bude užívat až do konce sezony, ale zároveň už přemýšlí o divizi. „Nutně potřebujeme náš kádr zkvalitnit,“ uvědomuje si ostřílený kormidelník.

Tandem z Rokycanska znovu uspěl, vyhrál shodně 3:1

Skvělou formu potvrdili fotbalisté Slavoje Mýto, kteří vyhráli v Tlumačově 3:1 a bodovali posedmé v řadě. „Myslím si, že jsme si vytvořili více šancí, i když i domácí měli pasáže, ve kterých byli nebezpeční. Mrzí mě jen, že jsme některé věci v útoku nedotáhli až do konce, jinak spokojenost,“ liboval si mladý kouč fotbalistů Slavoje Mýto Matěj Spěváček.

Stejným výsledkem o víkendu uspěly i Radnice, které přehrály domácí Stříbro. „Druhá půle byla naše, ale kdybychom po prvním poločase prohrávali 0:5, nikdo by nemohl nic říct,“ uznal gólman Radnic Jakub Volák.

„Přečkali jsme úvodní nápor domácích, při kterém nám několikrát pomohla branková konstrukce, a na konci poločasu jsme dokázali dát i šťastný vedoucí gól. I ve druhé půli jsme se spíš bránili, ale chodili jsme do brejků a dva z nich dokázali proměnit. Za tři body jsme rádi, ale určitě ve Stříbře tentokrát nevyhrál lepší tým,“ připustil zkušený trenér hostujícího celku Pavel Aubrecht.

1/35 Zdroj: Jiří Pojar Krajský přebor (26. kolo): TJ START Tlumačov - TJ Slavoj Mýto (na snímku fotbalisté v modrých dresech) 1:3.

Nepomuk i Zruč zvítězily o jediný gól. Černice se dál trápí

Tři body za vítězství 2:1 mají fotbalisté Zruče, kteří díky dvěma trefám Martina Fryčka udolali trápící se Černice na jejich hřišti. „Věděli jsme, že Černice potřebují body jako sůl. Nebylo to jednoduché. My jsme to ovšem zvládli a za tři body jsme rádi. Kluci to odmakali jako tým,“ těšilo trenéra Zruče Jana Krause.

Spokojený byl také kouč Nepomuku Josef Viktora, jehož mužstvo ve vypjatém duelu zdolalo Lhotu 2:1. „Kvalitní zápas z obou stran. Soupeři ublížilo to, že asi dvacáté minutě musel střídat kapitán Černý. My jsme rozhodli po změně stran. Chtěl bych také ocenit fanoušky Lhoty, kteří na zápas přijeli a byli hodně slyšet,“ sdělil Deníku lodivod vítězného družstva.

TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech), archiv.

„Domácí si asi o ten jeden gól zasloužili vyhrát, protože byli důraznější, s čímž jsme se nedokázali vypořádat. Jen škoda, že za stavu 1:1 neproměnil David Křížek velkou šanci, zápas se mohl vyvíjet trošku jiným směrem,“ hlesl trenér Lhoty Petr Nykles. Černou kaňkou na jinak pohledném utkání byla závěrečná hromadná strkanice po faulu hostujícího Jakuba Šroubka, který za svůj zákrok viděl červenou kartu.

Rapid si doma zastřílel, Staňkov z Plzně odjel s desítkou

Nejvýraznější vítězství kola zaznamenal plzeňský Rapid, který doma smetl Staňkov 10:2. „Úvod jsme si zásadně zkomplikovali dvěma inkasovanými góly, ale když jsme potom dali branku na 3:2, tak už jsme si ve druhém poločase výsledek pohlídali a dobrým výkonem dotáhli zápas do vítězného konce. Myslím, že výsledek hovoří za vše,“ okomentoval kanonádu (pro klubový účet na facebooku) jeden z trenérů plzeňského celku Zbyněk Jiskra.

OHLASY Z DIVIZE: Doubravka uspěla v Tochovicích, Horní Bříza na lídra nestačila

Ve zbývajících zápasech Chotíkov zdolal domácí Holýšov díky trefám Kuhajdy a hrajícího trenéra Petra Kučery 2:0, a Nýrsko doma remizovalo se Slavií 1:1.

Výsledky 26. kola krajského přeboru: Tachov – Petřín Plzeň B 4:1 (1:0, 52. a 79. Braun, 42. Hudec z penalty, 82. Lanfranchi – 58. Tětek z penalty), Tlumačov – Mýto 1:3 (1:2, 46. Džugan – 8. Štych, 12. Brož, 69. Vild z penalty), Rapid Plzeň – Staňkov 10:2 (3:2, 11., 49. a 58. M. Fikrle, 19., 61. a 65. z penalty Ježek, 33. Jílek, 68. Půlpán, 88. Agapkin, 90. Nový – 5. Kolros, 18. Sedlačko), Stříbro – Radnice 1:3 (0:1, 82. Bůžek – 42. Martin Vyšín vlastní, 64. Kroc, 88. Habr), Nepomuk – Lhota 2:1 (1:1, 3. Chalupný, 79. A. Viktora – 12. Švehla), Černice – Zruč 1:2 (1:1, 42. Zeliński – 22. a 66. Fryček), Nýrsko – Vejprnice 1:1 (0:1, 58. Varga – 16. Heller), Holýšov – Chotíkov 0:2 (0:0, 60. Kuhajda, 64. Kučera).

