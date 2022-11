„Prvních třicet minut nás Petřín docela mačkal, vůbec nás nepustil za útočnou polovinu hřiště, ale nějakou vážnější šanci si nevytvořil,“ popisoval trenér průběh úvodní půlhodinky. Poté začal hrát i domácí Chotíkov.

Zdroj: tvcom.cz

„Hru jsme vyrovnali, ale do kabin se šlo za stavu 0:0. Do druhé půlky zápasu jsme udělali dvě změny v sestavě, a ty nám pomohly. Dokázali jsme vstřelit vedoucí branku a měli také další příležitosti, které mohly skončit gólem. Míra Lopata mohl dát hattrick, ale nějak mu to tentokrát nelepilo,“ krčil kouč rameny. A jelikož se neujaly ani jiné pokusy na jedné či druhé straně, Chotíkov zápas vyhrál těsně 1:0 a slavil tři body. „Myslím si, že ve druhém poločase jsme už byli lepší, na šance určitě. I proto považuji vítězství za zasloužené,“ dodal k zápasu Petr Kučera, jenž vstřelil svůj druhý gól v sezoně.

Fotbalisté FC Chotíkov 1932 (na archivním snímku v bílém Petr Kučera).Zdroj: David Koranda

Zatímco Chotíkov si upevnil druhou příčku, Petřínští po šesté prohře v sezoně klesli na páté místo. V táboře plzeňského klubu měli na průběh střetnutí v Chotíkově podobný, ale přesto v některých věcech zcela odlišný názor.

„Začali jsme dobře a měli jsme velkou převahu. Bohužel jsme ale nevyužili naše obrovské šance. Po pauze to už od nás nebylo takové a soupeř se z ojedinělé akce dostal do vedení. Pak už to zkušený domácí tým zavřel a udržel těsný náskok," uvedl trenér petřínského týmu Jaroslav Levý.

Cennou výhru si na svoje konto připsali fotbalisté TJ Sokol Radnice, které porazili domácí Rapid Plzeň 3:1. „Určitě cenné vítězství, obzvlášť pak, že se nakonec hrálo na umělé trávě," poznamenal zkušený lodivod Radnic Pavel Aubrecht, jehož tým poslal do vedení už v 5. minutě Martin Habr.

„Měli jsme výborný vstup do zápasu, kdy jsme dali gól, ale ten nám kvůli těsnímu ofsajdu nebyl uznán. Naštěstí jsme záhy vstřelili další branku, která už platila," ulevil si sedmapadesátiletý kormidelník.

Fotbalisté TJ Sokol Radnice (na archivním snímku hráči v červených dresech).Zdroj: Filip Nekola

V úvodu jeho tým zdobila výborně zvolená taktika. „Zvolili jsme jednoduchost, hru z bloku s rychlý přechodem a brejky. Po vedoucí brance jsme ale začali trošičku jančit a soupeř vyrovnal," stýskal si kouč. Jenomže do pauzy se Radnice prosadily podruhé. Ve 24. minutě vstřelil gól na 2:1 František Polášek. „To bylo hodně důležité," uvědomoval si trenér Aubrecht.

Ve druhé polovině zápasu jeho tým vládl. „Neřekl bych, že úplně vládl, ale znovu jsme se vrátili k tomu, čím jsme se prezentovali na začátku zápasu. Přidali jsme třetí branku a z mého pohledu jsme zaslouženě zvítězili, protože jsme víc chtěli," mínil Pavel Aubrecht. „Jsme rádi, že jsme navázali na předchozí domácí vítězství s Tlumačovem a dostali se do středu tabulky," dodal na závěr hodnocení spokojený trenér TJ Sokol Radnice.

Radost z vítězství panovala také ve Vejprnicích, které uspěly v Nepomuku 2:1. Vítěznou branku vstřelil v 89. minutě Martin Hejduk. „Jsem rád, že jsme také konečně poznali, jaké to je vstřelit branku na konci zápasu a zvítězit. Pro nás důležité tři body. V první půli jsme byli lepší, po pauze naopak přidal Nepomuk a zaslouženě vyrovnal. Na konci nás podržel při obrovské šance brankář Vavrík. Vzápětí se nám povedlo vstřelit rozhodující branku," komentoval vítězství na půdě Nepomuku jeden z trenérů vejprnické Slavie Lukáš Paul.

Zruč dostala v Nýrsku čtyři góly, druhá půle zklamání

Zklamání naopak zavládlo ve Zruči. Ta ve velmi slátané sestavě padla na půdě silného Nýrska vysoko 0:4. „Do Nýrska jsme jeli v poslepované sestavě, ale i tak jsme se tam chtěli porvat o dobrý výsledek. První poločas byl ještě jakž takž, ale ve druhé půli jsme propadli. S výkonem po změně stran nemůžu být spokojený," přiznal zkušený kouč Zruče Jan Kraus.

Zdroj: tvcom.cz

„Jsem zklamaný z prvního poločasu, ve kterém jsme nedodržovali to, co jsme si řekli v kabině před zápasem, ale ve druhé půli už jsme podali výborný výkon a zvítězili," říkal mimo jiné trenér fotbalistů Okuly Nýrsko Karel Kalivoda.

Lhota v předehrávce vysoko sestřelila Černice

Už ve čtvrtek večer slavila tři body Lhota, která netradičně na umělé trávě ve Vejprnicích skolila pod umělým světly Černice vysoko 6:0. O osudu utkání bylo rozhodnuto už po prvním poločase, který Lhota vyhrála 4:0. „Dvakrát jsme teď prohráli, takže jsme chtěli zase zabrat, uspět, napravit si reputaci. Snad poprvé v sezoně jsem měl kromě Jakuba Záhrobského k dispozici kompletní kádr, a to bylo znát," pochvaloval si trenér fotbalistů Lhoty Petr Nykles.

„Od první minuty kluci makali, bojovali, předváděli pěkné kombinace, akce, vše v rychlosti. Jak jim docela často nadávám, tak tentokrát je musím pochválit," rozplýval se zkušený kormidelník. „První půle byl z naší strany naprostá fantazie, i když i soupeř mohl skórovat, ale dva brejky nevyužil," poznamenal.

Fotbalisté TJ Sokol Lhota (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) deklasovali ve čtvrtek večer Černice vysoko 6:0.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Po změně stran se gólostroj malinko zasekl, i přesto však Lhota přidala další dva zásahy a černickému soupeři uštědřila zpívajícího kanára. „Pořád jsme hráli velmi dobře, ale musím také smeknout klobouk před soupeřem, který se i přes nepříznivý výsledek nevzdal a snažil se s ním něco udělat," doplnil k zápasu.

V neděli uspěli pouze domácí fotbalisté

Nedělní program předposledního podzimního kola nabídl fanouškům krajského přeboru hned tři zápasy. Holýšov doma i díky dvěma trefám nestárnoucího veterána Miroslava Černohorského zdolal Staňkov 3:1, fotbalisté Tlumačova přehráli doma v solidní formě hrající Stříbro těsně 2:1 a svou čtrnáctou výhru v sezoně si na svoje konto připsal vedoucí Tachov, který tentokrát smetl ex-divizní Slavoj Mýto jednoznačně 6:0 a neomylně kráčí za postupem.

Výsledky 14. kola krajského přeboru: Sokol Lhota – Černice 6:0 (4:0, 7. a 40. Kotrnoch, 23. P. Suda, 38. Kouřil, 69. Švehla, 87. D. Křížek), Chotíkov – Petřín Plzeň B 1:0 (0:0, 56. Kučera), Rapid Plzeň – Sokol Radnice 1:3 (1:2, 11. Fikrle – 24. a 81. Polášek, 5. Habr), Nepomuk – Slavia Vejprnice 1:2 (0:1, 59. Šafanda – 35. Kolář, 89. Hejduk), Okula Nýrsko – Zruč 4:0 (1:0, 36. Vlček, 55. Mašek, 74. Antonovics, 85. Rubáš), Tlumačov – Baník Stříbro 2:1 (1:0, 45. Kobes, 75. Copák – 79. Dyk z penalty), Holýšov – Staňkov 3:1 (1:1, 21. a 87. Černohorský, 53. Staněk – 38. Kolros), Tachov – Slavoj Mýto 6:0 (4:0, 6. a 22. Braun, 21. Sláma, 37. Hudec, 67. Bulaiev, 86. Fišer).

