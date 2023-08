OHLASY Z DIVIZE: Klatovy nestačily na Mariánky, Doubravka explodovala

„Zápas s Holýšovem bych rozdělil na čtyři části. V prvních polovinách obou poločasů jsme byli lepším týmem my, ve druhé půli obou poločasu zase soupeř, který byl velmi nepříjemný. Myslím si, že remíza a dělba bodů je nakonec spravedlivá,“ svěřil se trenér fotbalového nováčka z Košutky Josef Šavlík.

Fotbalisté TJ Košutka Plzeň (modří), archivní snímek.Zdroj: David Koranda

„Začátek zápasu jsme bohužel celkem prospali, kdy měla Košutka dvě velké šance. Ty jsme ale přečkali a poté jsme byli nebezpečnějším týmem. Ujali jsme se vedení, jenomže na začátku druhého dějství jsme inkasovali z dorážky po chycené penaltě,“ okomentoval zápas trenér Holýšova Milan Dejmek.

Rapid porazil Zruč a zůstává stoprocentní, pálila posila

Tři body si na své konto připsal plzeňský Rapid, který navázal na úvodní vítězství s Mýtem (4:0), když díky dvěma trefám útočníka Tomáše Řehoře, letní akvizice z Doubravky, skolil domácí Zruč těsně 2:1.

Fotbalisté SK Rapid Plzeň (bílí).Zdroj: Deník/Filip Nekola

„První půle se hrála na jednu branku. Zruč byla enormně zalezlá, my jsme dobývali a navíc jsme dostali gól po standardce. Pak se nám povedlo vyrovnat a čekali jsme, že po pauze to bude stejné. Domácí ale přeskupili řady a začalo se hrát nahoru, dolů. Byla to celkem divočina, obě mužstva měla šance, my zahodili dokonce penaltu. Dostali jsme se do vedení, o které jsme ale mohli ještě přijít. Vzhledem k první půli jsme si ale tři body více zasloužili,“ tvrdil jeden z členů trenérského štábu Rapidu Plzeň Pavel Šimsa.

Dietní fotbal v podání fotbalistů Chotíkova přinesl tři body

Výhru o jeden gól slavil také Chotíkov, který udolal bojující Slavoj Mýto 1:0. „Co se týče zápasu v Mýtě, byl to takový nezáživný fotbal bez vyložených šancí. My jsme naštěstí dokázali dát jeden gól a máme tři body,“ ulevil si hrající kouč Chotíkova Petr Kučera. „Celkově ale nejsem spokojený s hrou, kterou na začátku sezony předvádíme. Je to na můj vkus moc dietní,“ upozornil trenér.

Hvězda v derby skolila Ostrov, rozhodl Kořistka. Veleman: Kluky musím pochválit

Poměrně málo gólový zápas nabídl i souboj mezi domácí Slavií Vejprnice a Horní Břízou. Oba týmy daly jeden gól, a tak se urodila remíza 1:1. „Stejně jako před týdnem v Chotíkově, tak i tentokrát jsme měli více brankových příležitostí, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit, takže je z toho zase remíza,“ utrousil trenér Slavie Lukáš Paul. „Těší mě, že směrem dozadu soupeřům příliš šancí nedopřáváme, ale musíme začít dávat góly, abychom brali tři body,“ dodal kouč.

SK Slavia Vejprnice (červeno-bílí), archivní snímek.Zdroj: David Koranda

„Škoda, že jsme v prvním poločase nevyřešili lépe některé situace, tam jsme určitě mohli nějakou branku vstřelit. Nakonec ale bod beru. Navíc, když se dva hráči zranili a tři ještě dohrávali se sebezapřením. Je to ale i o našem přístupu. Když se kluci dostatečně zahřejí a protáhnou, nebude se pak dít, že jim při sprintu píchne ve svalu,“ pousmál se trenér Horní Břízy Michal Kubice.

Kaznějov prohrál s rezervou Petřína a zůstává bez bodu

Na první bod v nováčkovské sezoně mezi krajskou smetánkou stále čeká Kaznějov, který tentokrát podlehl rezervě divizního Petřína 1:3.

„Sice jsme prohráli, ale klukům musím poděkovat. Myslím si, že v prvním poločase to byl vyrovnaný zápas, možná jsme byli malinko i lepším týmem. Ve druhé půli už nám trošku došly síly a Petřín nás přehrával především fyzicky. Škoda gólu na 1:2, který jsme dostali po naší velké chybě, pak už jsme na obrat neměli,“ připustil kouč Kaznějova Vladimír Pitlík.

Fotbalisté FK Bohemia Kaznějov (žlutí), archivní snímek.Zdroj: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Remízou 2:2 skončilo sobotní utkání ve Stříbře, kam přijely Radnice. V dresu domácích se dvakrát prosadil Dominik Tůma, ale zahanbit se nenechal ani David Kroc, jenž dal rovněž dvě branky.

TJ Sokol Radnice (červení), archivní snímek.Zdroj: Martin Zeman

„Začali jsme dobře, měli šance, ale pak jsme ubrali v pohybu a domácí se dostali do hry i do vedení. Sice jsme dokázali srovnat, ale Stříbro dalo druhou branku a my už pak stihli jen vyrovnat. Podle mého názoru se jednalo o spravedlivou remízu,“ nechal se slyšet radnický kormidelník Pavel Aubrecht.

1/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 2/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 3/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 4/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 5/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 6/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 7/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 8/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 9/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 10/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 11/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 12/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 13/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 14/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 15/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 16/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 17/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 18/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 19/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 20/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 21/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 22/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2. 23/23 Zdroj: Deník/Petr Eret Krajský přebor, 2. kolo: TJ Sokol Plzeň-Černice (modří) - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:2.

Ve zbývajících zápasech 2. kola vyhráli fotbalisté Nýrska na hřišti Černic 2:1 a Lhota v jediném nedělním utkání podlehla Nepomuku 3:4. Ten společně s plzeňským Rapidem zůstává po dvou kolech i nadále stoprocentní.

Výsledky 2. kola krajského přeboru: Kaznějov – Petřín Plzeň B 1:3 (1:1, 35. Vinkler – 20. Vanc, 57. D. Vodrážka, 90. Hájek), Košutka Plzeň – Holýšov 1:1 (0:1, 51. T. Pekník – 40. Kraus), Stříbro – Radnice 2:2 (1:0, 42. a 54. Tůma – 51. a 62. D. Kroc), Zruč – Rapid Plzeň 1:2 (1:1, 7. Bezukh vlastní – 31. a 52. Řehoř), Vejprnice – Horní Bříza 1:1 (1:0, 40. Csambal – 47. J. Trojanec), Mýto – Chotíkov 0:1 (0:0, 52. Svoboda), Černice – Nýrsko 1:2 (1:2, 45. Linhart – 23. Varga, 44. Mašek), Lhota – Nepomuk 3:4 (0:3, 66. Petrželka, 82. Peterka z penalty, 88. Eliášek – 32. a 77. Kašpar, 11. Sládek, 44. Viktora).

V rozhodujících chvílích jsme si počínali naivně a nešikovně, zlobil se trenér