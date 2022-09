„Jeli jsme na Petřín s tím, že nemáme co ztratit, mohli jsme jen získat. Byli jsme zpočátku trochu ustrašení a dostali jsme branku. Pak ale bylo vidět na klucích velké odhodlání, výkon se postupně zlepšoval a do konce půle jsme to otočili. Pak jsme neproměnili hned dvě penalty a trochu jsme si to zkomplikovali. Kluci ale dodržovali věci, co měli, a nakonec jsme ještě přidali dvě branky. Pro nás zasloužené vítězství proti hodně silnému mančaftu,“ lebedil si po naprosto nečekané výhře na Petříně kouč Radnic Pavel Aubrecht.

Z archivu: Fotbalisté TJ Sokol Radnice porazili béčko Petřína 4:1.Zdroj: Václav Havránek

Nezaváhal naopak nováček z Tachova, který pokračuje v demolicích soupeřů. Tentokrát jeho brilantní formu pocítil plzeňský Rapid, jenž během úvodních čtyř kol letošní sezony sice inkasoval pouze jednou, ale z Tachova odjel s porážkou 0:6. Tachovští přitom gólově udeřili už v první minutě.

Zdroj: tvcom.cz

„Když dáte hned z prvního útoku vedoucí branku, to se vám hned hraje lépe. Nám se to povedlo a bylo to znát. Neustále jsme útočili, dostávali se do šancí a skóre postupně narůstalo. Hosté se snažili hrát fotbal, vůbec nebetonovali a několikrát se k nám prokombinovali. Do nějaké výrazné šance se však nedostali. Po prvním poločase už nebylo o našem vítězství pochyb, protože skóre bylo 5:0 v náš prospěch,“ liboval si tachovský kormidelník Jaroslav Pták, který i přes jednoznačnou výhru pochválil i plzeňského soka.

Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) znovu vyhráli.Zdroj: FK Tachov (Jan Vydra)

„Hosté byli zatím nejlepším týmem, proti kterému jsme doposud v letošním ročníku přeboru hráli. Přijeli si to s námi rozdat i přesto, že jim prý chyběli někteří hráči, a to je mi moc sympatické. Přeji jim hodně štěstí do dalších kol,“ doplnil Pták, jehož hráči letos nastříleli už čtyřiatřicet branek.

Chotíkov znovu úřadoval, Lopata má další hattrick

Na vítězné vlně se i nadále vezou fotbalisté Chotíkova, kteří jsou stejně jako Tachov letos stoprocentní. Svěřenci hrajícího kouče Petra Kučery tentokrát na domácím hřišti smetli jinak sympaticky hrající Baník Stříbro vysoko 5:0.

Z archivu: Fotbalisté FC Chotíkov 1932 (černožlutí) deklasovali Stříbro.Zdroj: Filip Nekola

„Pro nás to byl další ze zápasů, ve které se nám podařilo proměňovat šance. Dalo by se říct, že z pěti příležitostí v prvním poločase jsme dokázali hned čtyři proměnit, a to rozhodlo. Dvě branky jsme přitom dali ze standardních situací, které jsme den předtím trénovali,“ těšilo trenéra Kučeru.

OHLASY Z DIVIZE: Dvougólový Ungr nasměroval Doubravku k první výhře

„Ve druhém poločase už tempo opadlo, nemělo to úroveň, ani divákům se to asi nelíbilo. I přesto jsme však v závěru přidali díky Lopatovi, který zkompletoval hattrick, další gól,“ radoval se chotíkovský trenér, který pěknými slovy počastoval i soupeře. „Stříbro musím pochválit. Přijelo k nám s celkem mladými kluky, kteří se snažili hrát fotbal. Chyběly jim ale zkušenosti, což bylo znát především v obou šestnáctkách,“ říkal Petr Kučera na závěr hodnocení.

Produktivní Černice. Jedeme dál, hlásí Viktora

Pěti góly se o víkendu blýskli také fotbalisté Černic, kteří porazili Nepomuk na jeho půdě jednoznačně 5:2. „Byli jsme podruhé za sebou střelecky efektivní, což se nám už dlouhou dobu nepovedlo. Domácí hrozili z brejků a ze standardních situací, náš brankář jim i chytil penaltu před koncem zápasu. Těžký zápas. Jsou to pro nás cenné tři body z venku,“ říkal trenér Černic Petr Kural.

Zdroj: tvcom.cz

„Dostali jsme lekci z produktivity. Černice využily prakticky všechny příležitosti, co měly. Ve druhé půli jsme hráli dobře, snažili jsme se s vývojem zápasu ještě něco udělat, ale srážela nás špatná koncovka. Musíme to hodit za hlavu a jít dál,“ shrnul utkání zase Josef Viktora, Kuralův protějšek na lavičce Nepomuku.

FOTO, VIDEO: Jednoznačné třetiligové derby. Přeštice doma smetly matnou Jiskru

O vítězství Lhoty rozhodl z penalty Kotrnoch

Velmi cenné venkovní vítězství v sobotu vybojovala i Lhota, která díky penaltě ze 30. minuty v podání zkušeného Kotrnocha porazila silné Nýrsko 1:0.

Zdroj: tvcom.cz

„Zápas se hodnotí určitě lépe, než když jsme v Nýrsku hráli naposledy (Lhota padla 1:5 – pozn. autora). I přesto jsme tam však jeli s obavami, protože jsme lepili sestavu, a tomu jsme také podřídili taktiku. Hráli jsme ze zabezpečené obrany, čehož jsme se naštěstí drželi celý zápas. Celkově to bylo ubojované vítězství a zlaté i šťastné tři body,“ ulevil si asistent Lhoty Josef Humeník.

2. kolo KPM: TJ Sokol Lhota (žlutí) - SK Slavia Vejprnice 3:2.Zdroj: TJ Sokol Lhota

Výsledky 5. kola krajského přeboru: Nýrsko – Lhota 0:1 (0:1, 30. Kotrnoch z penalty), Petřín Plzeň B – Radnice 1:4 (1:2, 5. J. Vodrážka – 79. a 80. Poláček, 40. Vaščák, 41. Svoboda), Chotíkov – Stříbro 5:0 (4:0, 33., 44. a 90. Lopata, 25. Kuhajda, 27. D. Míka), Tachov – Rapid Plzeň 6:0 (5:0, 20. a 31. Hudec, 1. P. Kořínek, 17. A. Kořínek, 23. Viterna, 62. Lanfranchi), Nepomuk – Černice 2:5 (0:2, 52. a 60. Vosyka – 7., 55. a 59. P. Eger, 20. Peterka, 90. Hrach), Staňkov – Mýto 1:3 (0:1, 56. Šimůnek – 15. Liška vlastní, 75. Zbuzek, 84. Šmíd), Holýšov – Tlumačov 7:3 (4:2, 26., 72. a 76. Křivánek, 3. a 36. Staněk, 43. Schneider vlastní, 70. Kraus – 37. Leitl, 42. Kobes, 75. Džugan), Vejprnice – Zruč 1:2 (1:1, 21. Kolář z penalty – 18. Kastelic, 54. Adam Král z penalty).

FOTO, VIDEO: Rezerva Viktorie zdolala Vltavín, v nastavení rozhodl Adam Pešek