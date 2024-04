To na domácím hřišti už v pátek dopoledne porazilo houževnatě hrající Lhotu jasně 3:0. Všechny branky přitom dalo až po obrátce. „Jednalo se o nadstandardní utkání, kterému přihlížela výborná divácká kulisa. Lhota byla v poli opticky asi herně lepší, ale my ji pak zlomili prvním gólem, který vstřelil Petr Bendl. Ten s námi sice vůbec není, ale jelikož oba mužské týmy včetně dorostu hrály ve stejný den, pomohl nám a zápas vlastně rozhodl. Skóre je pro hosty příliš kruté, takhle prohrát si asi nezasloužili, ale my jsme rádi, že jsme zápas zvládli,“ liboval si šéftrenér petřínského klubu Radek Vodrážka.