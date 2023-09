„Dostali jsme se do vedení, ale postupem času měla Bříza více ze hry i více šancí. Ke konci nás domácí tlačilia trefili během chvíle dvakrát břevno. My jsme to ale přečkali a potrestali jsme hrubou chybu soupeře. Byl to pro nás velmi šťastný zápas. Enormně důležité vítězství, které kluci už potřebovali, abychom jen netrénovalia nebyli jako nějaký otloukánek. Stále ale máme před sebou hromadu práce,“ nepřeceňuje první výhru trenér Černic Petr Smíšek.