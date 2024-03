„Se třemi body pochopitelně panuje spokojenost, ale abych byl upřímný, náš výkon na rozdíl od předchozího utkání ve Zruči nebyl moc dobrý. Kaznějov dost bojoval, snažil se, a díky tomu to byl otevřený zápas až do konce. Za vítězství a tři body jsme samozřejmě moc rádi,“ jásal chotíkovský trenér Petr Kučera.

Fotbalisté Chotíkova (na archivním snímku hráči ve žlutočerných dresech).Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Stoprocentní jsou ve druhé polovině sezony nejvyšší krajské soutěže také fotbalisté rezervního výběru plzeňského Petřína, kteří si doma poradili s Černicemi 6:2 a upevnili si pozici lídra. „Všichni jsme čekali, že to bude ve větší pohodě, Černice ale hrály výborně. Klidně jsme mohli prohrávat 0:2,“ uznal šéftrenér petřínské organizace Radek Vodrážka. „My jsme zápas rozhodli během deseti minut, kdy jsme proměnili všechny tři šance a odskočili jsme. Každopádně nám soupeř celý zápas nedal ani centimetr. Definitivně jsme jeho odpor zlomili až závěru,“ hodnotil zkušený kouč s tím, že ho výkon Černic opravdu dost překvapil. „Byli jsme navíc v top sestavě, ani jsme nemohli prostřídat tak, jak jsme chtěli,“ poukázal ještě zkušený kormidelník.

Velmi dobrou formu ve víkendovém utkání 19. kola potvrdili fotbalisté Vejprnic, kteří na domácím hřišti zdolali poslední Košutku 2:1. „Upozorňoval jsem, že to nebude lehký zápas, a to se také potvrdilo. Vždyť Košutka nám na podzim jako jediná dokázala vstřelit více než dvě branky,“ připomněl trenér slávistů Lukáš Paul podzimní vzájemné měření sil, které v Ledcích skončilo výhrou jeho týmu 4:3. „Sice jsme se teď dostali do vedení už ve druhé minutě, chvíli na to trefili tyč, ale první poločas z naší strany moc dobrý nebyl. Chyběl nám větší důraz, pohyba měli jsme hodně laciných ztrát,“ připustil Lukáš Paul. „Ve druhé půli jsme se určitě zlepšili, ale k ideálu to mělo daleko. Před týdnem nás chválil holýšovský trenér Milan Dejmek, já teď musím pochválit Košutku. Byla na nás velice dobře připravená a vlastně nechápu, jak může být poslední. U nás se totiž prezentovala dobrým výkonem,“ dodal kouč Vejprnic.

Výrazné vítězství si na svoje konto připsal plzeňský Rapid, který před svými fanoušky deklasoval Stříbro 7:1. „Po dlouhé době zápas, který jsme odehráli docela v klidu. Výsledek i tři body jsou rozhodně fajn, ale náš výkon nebyl ideální, hlavně první poločas. Při vší úctě ke Stříbru: myslím si, že na silnějšího soupeře by to stačit nemuselo,“ uvedl jeden z trenérů Rapidu Pavel Šimsa.

Podruhé za sebou uspěla Horní Bříza, která doma se Zručí sice prohrávala, ale nakonec zvítězila 3:1. „Ty naše začátky jsou stejné jako na podzim. Někdy je to trochu už na prášky,“ pokrčil rameny kouč Horní Břízy Michal Kubice. „I tak jsme ale byli celkově lepší a mohli jsme to otočit už v první půli. Nakonec se nám to povedlo až po pauze. Ale bylo to zasloužené,“ prohlásil trenér. Po dvou porážkách slaví na jaře první vítězství Nýrsko, které gólem Karla Kalivody zdolalo Nepomuk 1:0. Ten naopak vůbec poprvé nebodoval a poprvé inkasoval. A ještě navíc z penalty. Ve zbývajících (nedělních) zápasech 19. kola uspělo Mýto na hřišti Holýšova v divoké přestřelce 5:3 a Lhota vyhrála v Radnicích (1:0).

