Vejprnice se do svého soupeře zakously a už v šesté minutě se po zásahu Davida Csambala ujaly vedení. Do konce poločasu přidaly pojistku a po změně stran daly ještě další dvě branky. Holýšovští porážku mírnili až v předposlední minutě díky trefě Jakuba Krystla. „Byl to hodně pikantní zápas. Hrál druhý tým tabulky se třetím, ale také proto, že na lavičce Holýšova je můj bývalý spoluhráč z Vejprnic Milan Dejmek, za kterým jsem ještě před rokem chodil pro trenérské rady,“ poznamenal na úvod hodnocení trenér Slavie Lukáš Paul.

„Byl to klasický zápas, stejný jako jsme se soupeřem sehráli na podzim. Holýšov byl asi víc na balónu, ale díky naší zodpovědné obraně se do šancí moc nedostával a nebezpečnější jsme byli my. V prvním poločase jsme kromě dvou gólů mohli přidat i další,“ popisoval obraz hry v prvním dějství souboje. „Ve druhém poločase jsme trestuhodně, stejně jako před týdnem v Horní Bříze, zazdili dva nadějné brejky. Naštěstí nás to ale body tentokrát nestálo, protože Kotvič (Pavel Kotva) asi výjimečně v šatně poslouchal mé pokyny a gólem z pětatřiceti metrů překonal hostujícího brankáře. Zasloužená výhra,“ doplnil.

K utkání se po jeho konci vyjádřil i holýšovský lodivod Milan Dejmek. „Musím říct, že domácí vyhráli zcela zaslouženě. Vejprnice hrály takový poctivý fotbal na brejky, které jim enormně vycházely. My jsme mohli dostat daleko více branek,“ připustil zkušený kouč. „Z naší strany to byl pomalý výkon, v prvním poločase jsme navíc balony jen nakopávaly. Poprvé jsme vystřelili na branku až v závěru a hned z toho byl gól. Musíme si sednout a něco si k tomu říct, Vejprnice nás totiž úplně přejely,“ dodal k prohranému mači na Slavii.

Nepomuk vyhrál na jaře i podruhé, odnesla to Košutka

Druhé jarní vítězství slaví Nepomuk. Tým vedený trenérem Josefem Viktorou si po Lhotě (3:0) poradil i s Košutkou, kterou v jejím azylu v Ledcích deklasoval 4:0. „Jsem strašně rád, že jsme nehráli na umělce v Plzni ve Skvrňanech, ale na skvěle připravené přírodní trávě v Ledcích. Vyhráli jsme, podle mě nakonec zaslouženě, ale náš výkon nebyl dobrý. V poli byla hra relativně vyrovnaná, ale o naší výhře rozhodlo to, že jsme trestali chyby, které domácí vyrobili. A to jsme ještě celou řadu dalších šancí zahodili,“ hodnotil kouč Josef Viktora.

Chotíkov uspěl ve Zruči, Rapid otočil duel s Kaznějovem

Stejně jako Nepomuk, tak i fotbalisté Chotíkova jsou na jaře zatím stoprocentní. Po výhře nad Mýtem zdolal Loňský vicemistr kraje Zruč na její půdě 2:0. „Kluky jsem po zápase pochválil, protože jsme po dlouhé době podali výborný výkon. Od první do poslední minuty jsme diktovali tempo hry a musím říct, že výsledek je pro Zruč ještě milosrdný. Jen díky skvělým zákrokům gólmana to bylo pouze o dvě branky,“ shrnul duel hrající trenér fotbalového Chotíkova Petr Kučera.

Fotbalisté Chotíkova (na archivním snímku hráči ve žlutočerných dresech) vyhráli 2:0.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Minule prohráli (velmi překvapivě) se Zručí, ale teď zabrali a brali tři body. Řeč je o fotbalistech plzeňského Rapidu, kteří otočili náročný boj proti nováčkovi z Kaznějova a odvezli si vítězství 3:2. „Po celý zápas jsme byli o něco lepší, ale dostali jsem se do stavu, že jsme po vlastní brance prohrávali 1:2 a následně se nám to hodně těžko otáčelo. Pomohlo nám, až když jsme začali více napadat soupeřovo stopery. Dostávali jsme je více pod tlak a povedlo se nám zápas otočit. Jsme rád také za kluky, kteří absolvovali těžkou zimní přípravu, že konečně byli bodově odměněni,“ nechal se po utkání slyšet jeden z širokého trenérského štábu Rapidu Plzeň Zbyněk Jiskra.

Radnicím nestačilo třígólové vedení, Černice vstaly z popela

Naprosto bláznivý zápas viděli diváci v sobotu večer na umělce plzeňského Petřína, kde domácí Černice přivítaly v azylu Radnice. Hosté z Rokycanska vedli už 3:0, ale nakonec se museli spokojit s bodem za remízu 3:3. „V sestavě, s jakou jsme k zápasu odjeli, je skoro zázrak, že jsme vedli 3:0. V posledních dvaceti minutách jsme ale začali vymýšlet hovadiny, čehož Černice v nervózním utkání využily. Budu ale pozitivní, pořád je to bod z venku, který bereme,“ řekl kouč Radnic Pavel Aubrecht.

Černice (na archivním snímku v modrých dresech) remizovaly s Radnicemi 3:3.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„Byl bych spokojený, i kdybychom nakonec nebodovali. Náš výkon měl nějaké parametry a je vidět, že naše cesta někam vede,“ procedil kouč Černic Petr Smíšek. „Radnice byly hodně nepříjemným soupeřem. V úvodu nás zaskočily a my se těžko proti nim prosazovali. O poločase jsme prostřídali sestavu, a přestože jsme dostali další branku, nezabalili jsme to a stále jsme utahovali šrouby. A nakonec jsme vyrovnali z penalty. Ta sice podle mě nebyla o nic větší než ta první v zápase, ale i tak to byla taková třešnička,“ uzavřel.

Lídr přeboru, Horní Bříza i Lhota vyhrály o jeden gól

Velmi cenné vítězství si na svoje konto připsala vedoucí rezerva Petřína, která v sestavě plné dorostenců z kategorie U18 zdolala Baník Stříbro 3:2. „Celkově se hrál pěkný kombinační fotbal z obou stran s tím, že my jsme dokázali proměnit více šancí. V závěru nás Stříbro zatlačilo, ale do vyložené příležitosti jsme ho nepustili a vítězství si už pohlídali,“ uvedl mladý trenér Petřína Jakub Veselý. Ve zbývajících zápasech 18. kola porazila Horní Bříza domácí Mýto těsně 2:1 a Lhota v azylu v Přešticích zdolala Nýrsko gólem Václava Sulka 1:0.

Výsledky 18. kola KPM: Kaznějov – Rapid Plzeň 2:3 (2:1, 25. Jan Vondráček, 36. Kunesch – 33. Drtil, 75. Řehoř, 75. Ledvina), Stříbro – Petřín Plzeň B 2:3 (1:2, 24. Spiegel vlastní, 68. Vyšín – 16. Brandner, 30. Nový, 64. Spiegel), Košutka Plzeň – Nepomuk 0:4 (0:3, 11. a 44. Salabai, 38. Kalabza z penalty, 55. Baran), Mýto – Horní Bříza 1:2 (90+1. Hatina – 5. Kocourek, 50. Kříž), Vejprnice – Holýšov 4:1 (2:0, 6. Csambal, 31. Křemenák, 80. Kotva, 85. Heindl – 89. Krystl), Zruč – Chotíkov 0:2 (0:1, 14. Rozboud, 56. D. Míka), Černice – Radnice 3:3 (0:2, 67. Nosach, 81. Klokan, 89. Fürbacher z penalty – 9. Spěváček, 35. Esterka z penalty, 59. Polášek), Lhota – Nýrsko 1:0 (1:0, 43. Sulek).

