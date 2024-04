„Vypadalo to dobře, když jsme dali brzy gól. Pak jsme ale neproměnili neskutečně velké množství šancí. Gólman soupeře Větrovec chytal opravdu výborně, chytil tři samostatné nájezdy, jednu střelu do prázdné brány a k tomu střelu do šibenice. Nepomuk byl naopak trpělivý a z posledního rohu v zápase nám vstřelil branku. Je to pro nás hořký konec, ale musíme to tak brát,“ litoval domácí ztráty kouč petřínských fotbalistů Radek Vodrážka.

Nepomuk (na archivním snímku hráč vpravo) remizoval na Petříně 1:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

K utkání se po jeho konci vyjádřil i jeho protějšek na lavičce Nepomuku Josef Viktora. „Do Plzně jsme jeli s respektem. Domácí mají velice kvalitní tým, proti nám navíc nastoupila sestava, která byl v klidu hrála střed divize. Asi se nemusíme bavit o tom, že Petřín byl ve spoustě dovednostech lepší a fotbalovější, ale já musím pochválit naše kluky za to, jak k zápasu přistoupili, jak makali, bojovali jeden za druhého a nic nevypustili. Vydrželi jsme fyzicky celých devadesát minut, což nám nakonec přineslo odměnu v podobě vyrovnávací gólu,“ hodnotil Josef Viktora atraktivní a nakonec remízový duel.

O víkendu naopak nezaváhaly druhé Vejprnice, které na domácím hřišti zdolaly Zruč 2:0 a stáhly manko na první béčko Petřína na pouhé dva body. „Před zápasem jsem kluky varoval, že Zruč je tým, který se na soupeře z horních pater tabulky dokáže dobře připravit. Letos už vyhráli na Rapidu, loni porazili i Tachov,“ poznamenal trenér Vejprnic Lukáš Paul. Jeho tým nakonec o svém vítězství rozhodla dvěma zásahy už v prvním dějství. „V prvním poločase jsme předvedli vynikající výkon. Soupeř jsme téměř nic nedovolili, byli jsme všude první a dali dva góly,“ doplnil. Druhá půle už byl v podání jeho týmu horší. „Už to nemělo takové tempo. I tak jsme měli asi tři velmi dobré příležitosti k navýšení skóre, ale neskórovali jsme,“ uzavřel Paul hodnocení mače.

Velice cenné tři body za vítězství 3:0 slaví Lhota, která si vyšlápla na favorizovaný Rapid Plzeň, který zdolala na jeho vlastním trávníku. „Bylo to kvalitní utkání proti těžkému soupeři. Alfou a omegou teď bylo, že jsme se konečně víckrát střelecky prosadili. Když jsme vedli 2:0, tak jsme s Martinem Vargou věděli, že už to zvládneme, protože máme zkušený tým, který si to dokáže pohlídat. I tak ale Rapid hrozil. Přestáli jsme tam snad sérii sedmi rohů po sobě, to jsme měli velké štěstí. Ohromně cenné vítězství,“ pochvaloval si jeden z trenérů áčka fotbalové Lhoty Václav Bezdička.

Ještě o jeden gól víc než Lhota dala Horní Bříza, která doma zválcovala trápící se Stříbro jednoznačně 4:0. „Od začátku jsme měli navrch. Nebyl to náš úplně aktivní fotbal, ale i tak jsme si vypracovali řadu šancí. Proměnili jsme jen jednu v první půli a pak nám Stříbro frnklo ve 45. minutě, ale velikou šanci neproměnilo. Mohlo to být pak jinak. Ve druhém poločase soupeř odešel fyzicky. To jsme měli už jasně navrch a přidali jsme další góly,“ ilustroval obraz hry střetnutí s Baníkem trenér Horní Břízy Michal Kubice.

Teprve podruhé v sezoně dokázali zvítězit fotbalisté Košutky, kteří uspěli na hřišti Mýta 2:1 a přenechali poslední místo Baníku Stříbro. „Poslední zápas Mýta jsme viděli na videu a věděli jsme, že mu nejde moc hrát do plných. Takže jsme změnili taktiku a hráli ze zabezpečené obrany na brejky. V první půli nám to vycházelo a dali jsme dvě branky. Ve druhém poločase nás domácí tlačili, my jsme neměli vůbec nic, ale kluci to zvládli na morál a tyhle tři body jsou pro nás velmi cenné. Věřím, že je to odrazový můstek směrem do dalších zápasů,“ uvedl spokojený trenér plzeňské Košutky Filip Řežábek.

Ve zbývajících zápasech 21. kola vyhrálo Nýrsko na hřišti Sokola Radnice 2:1 a stejným výsledkem uspěl Chotíkov nad houževnatými Černicemi. Souboj mezi Holýšovem a fotbalisty Kaznějova pak skončil po výsledku 2:2 dělbou bodů.

Výsledky 21. kola krajského přeboru: Slavia Vejprnice – Zruč 2:0 (2:0, 1. Kotva, 42. Csambal), Horní Bříza – Baník Stříbro 4:0 (1:0, 16. a 50. Trojanec, 90. Kraček, 90+1. Tvrdík), Rapid Plzeň – Sokol Lhota 0:3 (0:3, 10. Peterka, 15. Horník, 44. Švehla), Petřín Plzeň B – Nepomuk 1:1 (1:0, 6. Jandoš – 90+2. Chalupný), Holýšov – Kaznějov 2:2 (1:1, 36. a 87. z penalty Manowetz – 19. Vinkler, 61. Višňovský), Sokol Radnice – Okula Nýrsko 1:2 (1:0, 18. Brož – 63.a 90. Vágner), Mýto – Košutka 1:2 (1:2, 17. Slavík – 13. Kalaš, 37. Primas), Chotíkov – Plzeň-Černice 2:1 (1:1, 36. a 71. Lopata – 17. Müller).

