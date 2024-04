„Měl jsem z tohoto utkání trochu strach. Byl to pro nás důležitý zápas a den předem jsem přišel o krajního záložníka. Důležitá byla první branka, po níž jsme se uklidnili. Jinak jsme měli jasně navrch, vypracovali jsme si dalších asi šest šancí. Kromě jedné chyby našeho gólmana, kterou navíc pak sám zastavil, nemělo Stříbro vůbec nic,“ kvitoval zkušený trenér Slavoje Mýto Petr Nykles.

Podruhé za sebou vyhrál také Holýšov, který otočil zápas na hřišti Lhoty (3:1). „Vyrovnané utkání na malém hřišti proti těžkému soupeři, kluci zaslouží pochvalu,“ prohlásil trenér Holýšova Milan Dejmek. „Asi nám pomohlo minulé utkání a výhra proti Černicím. Z hráčů bylo cítit, že z nich spadl jakýsi tlak a začali jsme proměňovat šance, byť jsme jich v závěru, kdy hrál soupeř už vabank, ještě celkem dost zahodili,“ dodal.

Výbornou formu potvrdily o víkendu také Vejprnice, které uspěly v Černicích 3:1 a nadále se drží (jen o skóre) za prvním béčkem Petřína. „Ale ukázali jsme si, jak si udělat jasný zápas složitým,“ uvedl po mači trenér Slavie Lukáš Paul.

„Měli jsme fantastických 25 minut, vedli jsme 2:0, ale mělo to být o čtyři góly. Pak jsme domácím nabídli snížení doslova na zlatém podnose, což Černice povzbudilo, nás naopak dost znervóznělo,“ poukázal trenér druhého mančaftu tabulky na trefu domácího Petra Mlnaříka. Pak bylo utkání dlouho otevřené, tři vejprnické body potvrdil až v závěru svým druhým gólem v zápase Jan Bayer.

„Ve druhém poločase to byl spíš bojovný, ne moc pohledný zápas, který jsme rozhodli až v samotném závěru. Tři body z venku máme, to je nejdůležitější, ale opět jsme neproměnili řadu šancí, což by nás v příštích zápasech mohlo dost mrzet,“ uvědomuje si Lukáš Paul, dvaačtyřicetiletý lodivod Vejprnic.

Osmé jarní vítězství si na své konto připsal Chotíkov, který zdolal gólem Miroslava Lopaty domácí Nýrsko těsně 1:0 a upevnil si třetí příčku. „Řekl bych, že po většinu zápasu jsme byli lepším a fotbalovějším týmem, takže naše vítězství je zasloužené. Nýrsko jsme vyjma deseti minut, kdy nás zatlačilo, k ničemu moc nepustili,“ hodnotil mač kouč Chotíkova Petr Kučera.

Třetí porážku v řadě musel přijmout Nepomuk, který doma podlehl Horní Bříze 0:1. „I přes porážku musím kluky za výkon pochválit. Byl to úplně odlišný přístup oproti poslednímu zápasu s Chotíkovem. Rozhodly neproměněné šance. My jsme měli čtyři stoprocentní a neproměnili jsme ani jednu, zatímco soupeř ze dvou jednu proměnil. Každopádně Horní Bříza prokázala kvalitu, ten užší kádr má opravdu dost silný,“ řekl trenér Nepomuku Josef Viktora.

Ve zbývajících zápasech 24. kola porazila rezerva plzeňského Petřína Košutku 5:1, Kaznějov remizovali se Zručí 2:2 a jediný nedělní souboj mezi Radnicemi a Rapidem ovládli plzeňští fotbalisté díky čtyřem trefám Daniela Korandy 4:2.

Výsledky 24. kola krajského přeboru: Košutka Plzeň – Petřín Plzeň B 1:5 (0:1, 53. Lemon – 12. Tětek, 47. Vanc, 51. Kotěšovec, 85. Rada, 87. Mareš), Okula Nýrsko – Chotíkov 0:1 (0:0, 54. Lopata), Nepomuk – Horní Bříza 0:1 (0:1, 28. Kraček), Sokol Lhota – Holýšov 1:3 (0:0, 52. Sulek – 65. Šmíd, 70. Žižka, 85. Manowetz z penalty), Černice – Slavia Vejprnice 1:3 (24. Mlnařík – 13. a 87. Bayer, 3. Dvořák), Baník Stříbro – Slavoj Mýto 0:3 (0:2, 17. Mackovič, 29. Hatina, 64. Melka), Kaznějov – Zruč 2:2 (2:1, 14. Vinkler, 37. z penalty Filipec – 20. Mošna, 68. Boháč), Sokol Radnice – Rapid Plzeň 2:4 (1:2, 4. Poláček, 68. Huttr z penalty – 22., 36., 59. z penalty a 65. Koranda).

