„Očekávali jsme těžký a bojovný zápas, protože víme, jak nepříjemný Nepomuk je. Ale musím říct, že soupeři tento zápas moc nesedl. Myslím si, že jsme zvítězili naprosto zaslouženě s tím, že skóre mohlo být ještě vyšší,“ konstatoval po skončení duelu chotíkovský hrající trenér Petr Kučera, jehož družina si díky další výhře upevnila třetí příčku. A to byl Chotíkov před startem jara až devátý.

„Upřímně? Po podzimu a přípravě, která se nám moc nepovedla, jsme byli skeptičtí. Určitě jsme nečekali, že bychom mohli na jaře vyhrát sedm zápasů v řadě, což je vlastně strašně těžké v jakékoliv soutěži. Je to příjemné překvapení a rozhodně s tím panuje velká spokojenost,“ jásal Petr Kučera. Ten ovšem i nadále zůstává při zemi. „Náš cíle zůstává stejný. Chceme skončit do pátého místa, cokoliv lepšího bude bonus,“ řekl trenér.

Druhé vítězství v řadě poměrem 2:0 zaznamenal čtvrtý Rapid Plzeň, který v domácím prostředí díky trefám Matěje Fikrleho a Daniele Kořenka porazil nevyzpytatelné Nýrsko. „V první řadě jsme moc rádi, že se nám podařilo navázat na předchozí výkon i výsledek na půdě Nepomuku,“ prohlásil jeden z trenérů Rapidu Plzeň Pavel Šimsa. „Směrem dopředu jsme byli určitě nebezpečnější, hostům jsme toho moc nedovolili, a podruhé za sebou jsme udrželi nulu vzadu. Rozhodně jsme spokojení,“ doplnil k hodnocení mače.

Po třech zápasech bez vítězství zabralo Mýto, které přejelo Kaznějov 4:1. „Už jsme vítězství opravdu potřebovali. V předchozích zápasech jsme herně nepropadli, ale body zkrátka nepřicházely. Od začátku jsme měli navrch, a kdybychom vedli o půli o pět branek, nikdo nemohl nic říct. Pak soupeř sice snížil, ale zvládli jsme to. Zasloužené vítězství,“ lebedil si ostřílený trenér Slavoje Petr Nykles. Tři body doma získala i Horní Bříza, která v atraktivním souboji zdolala Lhotu těsně 2:1. „První půle byla vyrovnaná, ale ve druhém poločase byla Lhota lepší a zatlačila nás. Od nás to nebyl dobrý fotbal, ale i tak jsme měli hrozně moc šancí. Mohli jsme dát klidně i osm branek. Těší mě, že to kluci ubojovali,“ oddechl si mladý kouč vítězné Horní Břízy Michal Kubice.

Vejprnice dotírají na vedoucí Petřín B, ve Zruči se nehrálo

Nejvýraznější vítězství 23. kola zaznamenaly Vejprnice, které smetly Stříbro 5:0. „V zápasech s týmy ze spodku tabulky je vždycky důležité dát brzy první gól. To se nám povedlo a branka ze třetí minuty nás uklidnila. Ta druhá nás bohužel uspala. Sice jsme si vytvářeli šance, ale hra úplně ztratila tempo. I ve druhém poločase jsme ovšem zápas měli pod kontrolou a přidali další góly. Bylo to povinné, ale zasloužené vítězství,“ tvrdil trenér Vejprnic Lukáš Paul, jehož tým se díky další výhře i nadále bodově drží prvnímu místu. Skvělá práce.

V neděli vyhrál doma i Holýšov, který porazil Černice 4:2, přestože po první půli prohrával už o dvě branky. Další nedělní utkání mezi Zručí a plzeňskou Košutkou pak bylo pro nezpůsobilý terén odloženo na 8. května.

Výsledky 23. kola krajského přeboru: Slavoj Mýto – Bohemia Kaznějov 4:1 (2:0, 7. Mackovič, 28. Hatina, 63. Brož, 85. Prach – 49. Filipec), Slavia Vejprnice – Baník Stříbro 5:0 (2:0, 24. a 68. z penalty Křemenák, 3. Křen, 71. Majerčík, 89. z penalty Heller), Horní Bříza – Sokol Lhota 2:1 (1:0, 14. Kraček, 61. Trojanec – 71. Šindelka), Chotíkov – Nepomuk 4:1 (3:0, 21. z penalty a 24. Kuhajda, 24. Kuhajda, 41. Klepal, 88. Rozboud – 36. Chalupný), Rapid Plzeň – Okula Nýrsko 2:0 (1:0, 34. Fikrle, 49. Kořenek), Petřín Plzeň B – Sokol Radnice 6:0 (1:0, 47. a 48. Vodrážka, 3. Vanc, 70. Rada, 82. Frank, 89. Hájek), Holýšov – Sokol Černice 4:2 (0:2, 65. a 89. Šmíd, 47. Daněk vlastní, 56. Manowetz z penalty – 3. Klokan, 30. Mlnařík), Zruč – Košutka (odloženo na 8. května).

