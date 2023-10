OHLASY Z DIVIZE: Petřín i v dlouhém oslabení porazil Katovice, Doubravka padla

„První branku jsme dali šťastnou, další dva góly jsme přidali až v závěru. To, co se událo mezitím, nemělo s fotbalem nic společného,“ poukázal Lukáš Paul na to, že utkání s Černicemi příliš krásy nenabídlo. „Jsme druzí, zatím to vypadá krásně, ale aby to bylo krásné i nadále, je třeba neusnout na vavřínech a ve všech činnostech ještě přidat,“ nabádá svoje svěřence.

Horní Bříza přehrála Nepomuk, hattrickem se blýskl Kraček

Stejným výsledkem jako Vejprnice o víkendu zvítězila také Horní Bříza, která hostila Nepomuk. První poločas sice skončil bez branek, ale po změně stran úřadoval domácí Jakub Kraček, jenž hattrickem nasměroval svůj tým k výhře 3:0. „Úvod nebyl ideální, ale zhruba od dvacáté minuty kluci na hřišti plnili to, co jsme si řekli před zápasem. Hráli jsme dobře, bojovali, makali a nakonec zcela po zásluze zvítězili. Musím pochválit všechny kluky, ale tentokrát nejvíce vynikl Kuba Kraček, který dal hattrick,“ uvedl lodivod Horní Břízy Michal Kubice.

„Na začátku jsme měli nějaké náznaky, rozhodčí nám upřel penaltu, ale od dvacáté minuty jsme úplně vyklidili pole a náš výkon byl naprosto hanebný,“ zlobil se kouč Nepomuku Josef Viktora. „Domácí byli živější, měli větší chuť a zaslouženě zvítězili,“ uznal pak sportovně.

Robstav po třech porážkách zabral, odnesl to pěti góly Vltavín

Série Holýšova skončila, Dejmkům tým nestačil na Lhotu

Po pěti zápasech, ve kterých vybojovali plný počet patnácti bodů, vyšli zkrátka fotbalisté Holýšova, kteří podlehli Lhotě těsně 1:2. „Za mě to bylo spíš remízový zápas, ve kterém se moc šancí neurodilo. Domácí až na standardní situace neměli nic, a my vlastně také ne,“ řekl kouč Lhoty Petr Nykles. „Utkání nakonec rozhodla krásná akce zakončená Davidem Křížkem. Pro nás enormně důležité tři body proti mladému a velmi kvalitnímu soupeři,“ radoval se.

Fotbalisté TJ Sokol Lhota (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) porazili v devátém kole krajského přeboru Holýšov 2:1.Zdroj: Deník/Filip Nekola

Podruhé za sebou nebodovali fotbalisté Rapidu Plzeň, kteří už ve čtvrteční předehrávce doma nestačili v přestřelce na Radnice (3:4). Tým z Lopatárny tak opustil první místo a propadl se až na třetí. „Do Plzně jsme jeli s pokorou, protože jsme věděli, že domácí mají velmi mladý a silný tým. Rapid celý zápas prakticky diktoval tempo hry, držel míč častěji na svých kopačkách a měl optickou převahu. My jsme i vzhledem k absencím změnili rozestavení i taktiku, a vyčkávali jsme. To se nám nakonec vyplatilo a domů si vezeme pro nás neuvěřitelné tři body,“ rozplýval se trenér hostů Pavel Aubrecht.

FOTO: Klokani doskákali. Domažlice otočily zápas s Bohemkou a slaví tři body

I díky zaváhání svých konkurentů se na první místo tabulky dostala záloha divizního Petřína, která v sobotu po poledni na svém hřišti navíc deklasovala trápící se Košutku vysoko 5:1. „Měli jsme hodně absencí, ale mladí kluci si s tím dobře poradili. Odehráli jsme dobrý zápas. Musím pochválit i Košutku, která mohla vstřelit i více branek. Zaslouženě jsme ale zvítězili,“ sdělil Deníku jeden z trenérů domácí fotbalové organizace SK Petřín Plzeň Radek Vodrážka.

TJ Košutka Plzeň.Zdroj: David Koranda

„Petřín měl navrch ve všech aspektech hry a zaslouženě zvítězil. Ještě v první půli jsme se drželi, bohužel jsme ale udělali dvě chyby a své šance jsme nevyužili. Povedlo se nám pak snížit a následně jsme nevyřešili dobře slibný brejk. Branka na 3:1 nás už pak srazila,“ smutnil po mači zkušený trenér Košutky Josef Šavlík, jehož tým i nadále čeká na první vítězství v sezoně.

V nedělních zápasech slavily ve dvou případech domácí týmy. Slavoj Mýto díky hattricku Tomáše Hatiny skolil Baník Stříbro 3:2 a fotbalisté Chotíkova zdolali po boji Nýrsko 2:1. Venku uspěl Kaznějov, který výsledkem 3:1 loupil ve Zruči.

Výsledky 9. kola krajského přeboru: Rapid Plzeň – Radnice 3:4 (2:2, 35. a 45. Drtil, 90+4. Pešek – 14. Svoboda, 30. Brož, 56. M. Krč, 77. Habr), Petřín Plzeň B – Košutka 5:1 (2:0, 10. Flachs, 34. Vodrážka, 69. Hrdina, 74. Trojovský, 81. Tříska – 60. Kalaš), Horní Bříza – Nepomuk 3:0 (0:0, 46., 59. a 75. z penalty Kraček), Holýšov – Lhota 1:2 (1:1, 28. Michálek – 34. Šroubek, 58. Křížek), Vejprnice – Černice 3:0 (1:0, 21. Dvořák, 79. Csambal, 90+2. Kutlák), Zruč – Kaznějov 1:3 (0:1, 80. Boháč – 28. Tichý, 58. Vinkler, 82. Jakub Vondráček), Chotíkov – Nýrsko 2:1 (0:0, 68. Denk, 84. Vlk – 78. Antonovics), Mýto – Stříbro 3:2 (2:1, 16., 34. a 48. Hatina – 9. a 52. Kolena).

