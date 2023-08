Prohra, potom jen remíza. Novou sezonu zkrátka nezačali tak, jak by si představovali.…

Fotbalisté Kaznějova přejeli v sobotním utkání 4. kola nejvyšší krajské soutěže trápící se Chotíkov 5:0 a radují se z prvního dílčího úspěchu. „Konečně jsme to prolomili. Od začátku zápasu jsme byli lepším týmem, soupeře jsme přehrávali, vytvářeli si šance a zvítězili. Urvali jsme tři body, které jsme opravdu už dost potřebovali,“ ulevil si trenér domácího Kaznějova Vladimir Pitlík.

Úplné jiné pocity měl po zápase hrající kouč Chotíkova Petr Kučera. „Soupeř nás přejel díky své chuti i nasazení a zaslouženě nás porazil o pět gólů,“ uznal. „Fotbalově na to letos bohužel nemáme, v agresivitě prohráváme a nejsme absolutně nebezpeční ze hry ani standardních situací,“ dodal.

Mimochodem: velkým hrdinou utkání se stal kaznějovský brankář Radek Šašek. Ten udržel čisté konto, ačkoliv čelil i pokutovému kopu, který však bravurně zneškodnil. 32letý brankář se navíc zapsal i mezi střelce, když překonal svého kolegu na druhé straně barikády Šampalíka dlouhým nákopem přes celé hřiště.

Fantastickou formu na začátku sezony mají fotbalisté Nepomuku, kteří doma tentokrát přehráli silné Nýrsko 3:1 a zůstávají stoprocentní. „Hrál se parádní fotbal. Musím říct, že soupeř, přestože prohrál, ukázal velkou kvalitu a podle mě se letos umístí v elitní pětce,“ ocenil nepomucký kouč Josef Viktora protivníka z Klatovska. „Hosté byli u nás fotbalovějším týmem, ale my jsme zápas vyhráli díky bojovnosti, nasazení a srdíčku, které do toho hráči dali,“ doplnil.

Navzdory čtvrté výhře v řadě se Nepomuk v tabulce propadl na průběžné druhé místo, protože o víkendu slavil i Rapid Plzeň a do čela se dostal díky lepšímu skóre. Rapid po skalpu Mýta, Zruče a Kaznějova složil také Stříbro, které na jeho půdě deklasoval vysoko 5:0. I díky dvěma trefám střídajícího Korandy.

„Výsledek zápasu odpovídá průběhu hry. V prvním poločase jsme sice dali jen jednu branku, ale zápas byl zcela v naší režii. Po pauze jsme přidali další branky a konečné skóre mohlo být ještě výraznější. Stříbro má ale hodně mladý a nezkušený tým a těžší soupeři nás teprve čekají,“ nepřeceňuje vítězství Pavel Šimsa, jeden z trojice trenérů plzeňského Rapidu.

Na třetí místo se aktuálně probojovala rezerva plzeňského Petřína, která sice na úvod sezony ztratila se Zručí (1:1), ale pak porazila Kaznějov, Stříbro a teď i Černice. Na okraji Plzně favorit sice v prvním poločase nedokázal vstřelit žádnou branku, ale po změně stran se přece jen prosadil a zvítězil jasně 3:0.

„Chvíli to vypadalo, že se utkání kvůli tmě ani nedohraje, ale o půli se trochu vyjasnilo. V prvním poločase jsme hráli velmi dobře, soupeře jsme k ničemu nepustili, ale přesto to bylo 0:0. Pak se nám povedlo vstřelit branku a Černice to tak musely trochu otevřít. Začalo se hrát nahoru, dolů se šancemi na obou stranách. Zaslouženě jsme vyhráli, ale i brankář Edelman měl několik těžkých zákroků,“ sdělil jeden z trenérského štábu Petřína Radek Vodrážka.

Radnice uhrály remízu ve Lhotě a zůstávají neporažené

Cennou remízu 1:1 o víkendu uhráli fotbalisté Radnic, kteří absolvovali náročný zápas na hřišti Lhoty u Plzně. V dresu týmu z Rokycanska se opět střelecky prosadil David Kroc, který ve čtyřech zápasech dal už sedm gólů. I díky němu zůstávající Radnice dosud neporažené a v horní polovině krajské tabulky.

„Máme bod z malého hřiště Lhoty, kde je to vždycky hodně o osobních soubojích a tlakem na rozhodčí. Remízu považuji nakonec za spravedlivou, ale kdybychom řešili některé situace v ofenzivě více rozumněji, mohli jsme vyhrát,“ mínil po skončení třaskavého duelu radnický trenér Pavel Aubrecht.

Ve zbývajících zápasech 4. kola vyhrála Horní Bříza ve Zruči 3:1, fotbalisté Vejprnic porazili Košutku na hřišti v Ledcích těsně 4:3 a jediný nedělní zápas mezi Mýtem a Holýšovem skončil 1:2. „Myslím si, že jsme zaslouženě zvítězili. Byli jsme lepší herně i takticky," pochvaloval si po výhře ve Zruči kouč Horní Břízy Michal Kubice. „Škoda penalty na 1:2, ale zvládli jsme to," doplnil ještě.

„Ze zápasu jsem měl trošku obavy, protože jsme šli do risku s novým rozestavením. Ačkoliv tam byla okénka, tak jsme to nakonec zvládli. Vítězství je šťastné, ale vzhledem k množství šancí jsme si ho zasloužili asi víc my," sdělil vejprnický trenér Lukáš Paul po dramatické bitvě s plzeňskou Košutkou, kterou Slavia vyhrála díky gólu v poslední minutě těsně 4:3.

Výsledky 4. kola krajského přeboru: Nepomuk – Nýrsko 3:1 (2:1, 2. Skala, 43. Sládek, 76. Kašpar – 27. Pavlík), Lhota – Radnice 1:1 (1:1, 28. Vlček – 23. Kroc), Kaznějov – Chotíkov 5:0 (1:0, 58. z penalty a 85. J. Vondráček, 34. Fait, 46. Vinkler, 68. Šašek), Košutka Plzeň – Vejprnice 3:4 (1:0, 83. a 89. Tomáš Pekník, 40. Triner – 48. a 90. Puhlovský, 63. Primas vlastní, 66. Kouřil), Zruč – Horní Bříza 1:3 (1:2, 39. Lang z penalty – 25. Martin Paukner, 35. Kocourek, 67. Reindl), Stříbro – Rapid Plzeň 0:5 (0:1, 75. a 81. Koranda, 4. Řehoř, 45. Janda vlastní, 84. Křen), Černice – Petřín Plzeň B 0:3 (0:0, 47. a 57. Hájek, 70. Lajbl), Mýto – Holýšov 1:2 (0:1, 83. Hereit – 32. Manowetz, 80. Vojta).

