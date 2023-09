OHLASY Z DIVIZE: Doubravka zdolala Tachov, Petřín veze z Krumlova cenné tři body

Zruč získala bod, fotbalisté Nepomuku doma zabrali

Pouze bod v sobotu vybojovala Zruč, která na hřišti v Ledcích na Plzeňsku remizovala s Košutkou 0:0. „Bod musíme brát,“ svěřil se trenér Zruče Jan Kraus. „Ale to je tak jediné pozitivum. Jinak byl náš výkon špatný,“ postěžoval si.

Trenér Zruče Jan Kraus.Zdroj: David Koranda

Jediná branka stačila na tři body Nepomuku, který doma skolil Chotíkov. „Zaslouženě, i když to byla takové udřené,“ svěřil se po zápase trenér Josef Viktora. „Je pouze velká škoda, že jsme nedokázali dotáhnout některé akce úplně do konce, takže to bylo otevřené až do poslední minuty,“ naříkal.

Fotbalisté FC Chotíkov 1932 (na archivním snímku hráči v bílých dresech). Zdroj: David Koranda

„Byli jsme fotbalovější, ale Nepomuk byl zase důraznější a dal nám gól z rychlého brejku, což on umí. Potom to bylo pro nás těžké, protože domácí dobře bránili a my v této sezoně nejsme v ofenzivě bohužel příliš nebezpeční,“ smutnil chotíkovský kouč Petr Kučera, který se svým týmem musel přijmout třetí prohru v této sezoně. To Nepomuk po třech porážkách konečně zabral.

FOTO: Rezerva Viktorie na Admiře neuspěla, k bodům nepomohly ani posily z áčka

Holýšov koncertoval, v Černicích rozhodl už v první půli

Výbornou formu posledních týdnů potvrdili fotbalisté Holýšova, kteří v sobotu odpoledne rozstříleli domácí Černice vysoko 6:1. Družina ostříleného trenéra Milana Dejmka o osudu utkání rozhodla už v prvním poločase, který vyhrála 5:0.

„V prvním dějství jsme hráli dobrý fotbal a o výsledku rozhodli de facto v úvodních patnácti minutách. Ve druhém poločase už to z naší strany nebylo ono, ale i tak jsme měli zápas pevně pod kontrolou," doplnil k hodnocení.

Klatovští fotbalisté zdolali Jindřichův Hradec. Jsme šťastní, zářil Spěváček

Horní Bříza zvítězila, domácí Lhotě nedala žádnou šanci

Ze tří bodů se radují také v táboře Horní Břízy, která přehrála domácí Lhotu 3:0. „Jsme spokojeni s tím, že jsme tento venkovní zápas vyhráli a po dvou ztrátách v řadě zase bodovali,“ liboval si kouč vítězů Michal Kubice. „Druhá půle už nebyla tak dobrá, ale za výkon v prvním dějství jsme si zvítězit určitě zasloužili,“ konstatoval. K bitvě se vyjádřil také domácí lodivod Petr Nykles.

„Vstoupili jsme do utkání špatně, nechtělo se nám příliš běhat a navíc jsme soupeři namazali na první dva góly. Pak jsme se už do toho těžko dostávali, k tomu jsme dostali ještě v první půli třetí branku. Hlavně v nasazení a bojovnosti byl u obou týmů obrovský rozdíl. Za celý zápas jsme měli jednu šanci, Horní Bříza zaslouženě zvítězila,“ uznal zklamaně Petr Nykles.

Fotbalisté SK Horní Bříza (na archivním snímku).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Na body nedosáhli ani fotbalisté Baníku Stříbro, kteří před svými fanoušky podlehli Vejprnicím těsně 0:1. „Bohužel jsme v první půli po naší individuální chybě nabídli hostům vedení. Sami jsme navíc vyloženou šanci neproměnili. Po pauze jsme měli více ze hry, Vejprnice jsme zatlačili, ale v největší příležitosti jsme z malého vápna bohužel přestřelili branku. Rozhodla naše špatná koncovka,“ posteskl si jeden z trenérů Baníku Stříbro Luboš Zaoral.

Fotbalisté SK Slavia Vejprnice (na archivním snímku) vyhráli ve Stříbře.Zdroj: Jindřich Schovanec

„První poločas byl z naší strany povedený. Dobře jsme napadali, dařilo se nám kombinace, dali jsme branku a měli ještě jednu velkou šanci. Soupeř se dostal do jedné velké brankové příležitosti až v poslední minutě a po naší chybě, ale Kuba Vavrík nás podržel," hodnotil vejprnický trenér Lukáš Paul obraz hry v prvním poločase. „Ve druhé půli už to taková sláva nebyla. My jsme neudrželi balon, soupeř byl lepší, ale měl pouze jednu velkou šance, takže tři body jsme brali my," oddechl si kouč aktuálně čtvrtého týmu tabulky.

Okula porazila lídra, Radnice ztratily dvougólové vedení

Z vítězství tím nejtěsnějším možným rozdílem se stejně jako Vejprnice radují i v Nýrsku. Okula na domácím hřišti zdolala plzeňský Rapid díky brance Imricha Vargy. „Z obou stran velmi kvalitní utkání, ale co se týče nás, podali jsme podle mě nejlepší výkon této sezony. Myslím si, že vpředu jsme byli nebezpečnější, proto je naše vítězství zasloužené,“ uvedl kouč fotbalového Nýrska Petr Výtisk.

1/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 2/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 3/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 4/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 5/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 6/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 7/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 8/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 9/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 10/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 11/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 12/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 13/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 14/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 15/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 16/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 17/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 18/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 19/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 20/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 21/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 22/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 23/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 24/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 25/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 26/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 27/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 28/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 29/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 30/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 31/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 32/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 33/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 34/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 35/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 36/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 37/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 38/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 39/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 40/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 41/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 42/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 43/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 44/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 45/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 46/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 47/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 48/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 49/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 50/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 51/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 52/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 53/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 54/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 55/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 56/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 57/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 58/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 59/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 60/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 61/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 62/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 63/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 64/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 65/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 66/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 67/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 68/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 69/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 70/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 71/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0). 72/72 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 8. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - SK Rapid Plzeň 1:0 (1:0).

V posledním utkání 8. kola vedly Radnice doma nad béčkem plzeňského Petřína po dvou brankách Poláčka ještě sedmnáct minut před koncem již o dvě branky, ale mladí hosté dokázali skóre šlágru 8. kola srovnat.

Výsledky 8. kola krajského přeboru: Košutka Plzeň – Zruč 0:0, Kaznějov – Mýto 4:0 (0:0, 54. a 71. Tran Huy Anh, 77. a 83. Jakub Vondráček), Sokol Lhota – Horní Bříza 0:3 (0:3, 7. Reindl, 19. Šebek, 28. Kraček), Okula Nýrsko – Rapid Plzeň 1:0 (1:0, 15. Varga), Černice – Holýšov 1:6 (0:5, 58. Oncea – 4. a 55. Šmíd, 18. a 44. Krystl, 12. Žižka, 40. Kraus), Nepomuk – Chotíkov 1:0 (1:0, 35. Vosyka), Baník Stříbro – Slavia Vejprnice 0:1 (0:1, 19. Kotva), Radnice – Petřín Plzeň B 2:2 (0:0, 54. a 67. z penalty Poláček, 73. Lukáš Brož vlastní, 90. Martin Brož).