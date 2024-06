„Začátek zápasu byl pro nás trochu hektický, a než jsme se dali do kupy, prohrávali jsme 0:1. Potom jsme ovšem po hezké akci vyrovnali na 1:1. Hra se následně ustálila, my jsme zodpovědně bránili a do konce poločasu jsme soupeře do vážnější šance nedostali, zatímco my jsme měli jednu střelu z dálky," ilustroval košutecký fotbalista Tomáš Pekník obraz hry v úvodním dějství.