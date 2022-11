Zdroj: tvcom.cz

„Jsme rádi, že jsme znovu doma uspěli naplno. Chtěli jsme na soupeře vlétnout, což se nám podařilo. Hned čtyři branky jsme dali ze standardních situacích a k tomu jsme měli ještě další šance. Tabulka je vyrovnaná a každá výhra se počítá. Na dobrý výkon budeme chtít navázat ve zbývajících dvou podzimních kolech,“ uvedl Luboš Zaoral, asistent trenéra Baníku Lukáše Pleška.

Zatímco na Tachovsku panovala spokojenost a radost, na druhé straně barikády naopak zavládlo zklamání. „Vstupy do obou poločasů se nám vůbec nepovedly a rozhodnuto bylo na začátku druhé půle. Nedokázali jsme ubránit standardky soupeře. Měli jsme nohy jak z betonu a soupeř byl ve vzduchu jasně lepší než my. Stříbro zaslouženě vyhrálo,“ uznal sportovně trenér Černic Petr Kural.

Po delší době naplno bodovali fotbalisté vejprnické Slavie, kteří před vlastními fanoušky zdolali Holýšov 1:0. „Po čtyřech porážkách v řadě jsme chtěli konečně zvítězit a jsme moc rádi, že se nám to povedlo. V první půli nás podržel brankář Vavrík, jenž chytil hostům dvě šance, a po změně stran jsme pak vstřelili vítěznou branku. Zápas směřoval k tomu, že ho rozhodne jediný gól, a my jsme moc rádi, že jsme ho dali my,“ ulevil si hrající trenér Vejprnic Lukáš Paul, jenž vítězství považuje za zasloužené. „Byla tam z naší strany bojovnost, nasazení i srdíčko. Zkrátka jsme chtěli vyhrát více než soupeř,“ mínil kormidelník.

Výsledkově nepříliš podařenou sérii ukončil také Chotíkov, který dal zapomenout na tři předchozí zápasy bez výhry (dvě porážky a jedna remíza) a na domácí půdě přejel Lhotu 4:1. „Zaslouženě, protože jsme byli celý zápas lepší a výsledek je pro hosty ještě přijatelný,“ poznamenal hrající kouč Chotíkova Petr Kučera s tím, že jeho tým zazdil ještě čtyři pět gólových příležitostí. „Já sám jsem tam měl dvě tutovky, ale nějak se teď nemůžu trefit,“ usmál se. „Na druhou stranu, my jsme zase přežili penaltu,“ podotkl.

Chotíkov si tak díky vítězství pojistil druhé místo a trenér Kučera si splnil dílčí cíl. „Chtěli jsme na podzim získat alespoň třicet bodů, a to se nám teď už povedlo. Takže za mě naprostá spokojenost,“ pravil spokojený lodivod.

Čtyři branky do sítě svého soupeře nasázeli i fotbalisté Zruče, kteří doma už v pátek odpoledne porazili plzeňský Rapid 4:2. A to i přesto, že zkušenému trenérovi Janu Krausovi chyběli bratři Králové – velké opory mužstva.

„I proto jsme museli trošku improvizovat se sestavou, stopera odehrál Šimon Bidzilja, a i když v závěru střídal, musím ho jedině pochválit, jak to celé zvládl,“ liboval si trenér fotbalové Zruče. „Ale výborné utkání odehráli i jiní. Třeba Dominik Mošna, který udržel a vybojoval hodně balonů, nebo gólman Kuba Fořt, jenž si de facto odbyl premiéru v krajském přeboru,“ pokračoval.

„Celkově to bylo ale týmové vítězství. Kluci makali, takhle jsem je hrát hodně dlouho neviděl,“ dodal sedmapadesátiletý Jan Kraus s tím, že mu jeho svěřenci udělali velkou radost nejen výhrou, ale i výkonem.

Ze tří bodů se radují Radnice, které smetly Tlumačov 5:0. Ten dohrával bez dvou vyloučených hráčů (Svoboda, Leitl). „Nám hodně pomohl gól na 2:0, který jsme dali na začátku druhé půle. Fotbal to nebyl úplně hezký, byl to spíš boj s nepříjemným soupeřem, který to pak nezvládl a komentoval každý výrok sudího. My jsme tohle vítězství už potřebovali. Kluci hrabou, dřou a zaslouží si to,“ komentoval zápas chvíli po něm zkušený trenér Radnice Pavel Aubrecht.

Výsledky 13. kola krajského přeboru: Petřín Plzeň B – Nepomuk 8:1 (3:1, 7., 20. a 56. Škarda, 8. a 59. Jandoš, 50. Rada, 80. Kural, 90. Štefl – 33. Berkovec), Chotíkov – Lhota 4:1 (1:1, 41. a 71. D. Míka, 53. Lopata, 90+3. Kellner – 20. Švehla), Zruč – Rapid Plzeň 4:2 (2:0, 5. a 46. Sperl, 9. Mošna, 54. Kastelic – 50. Holík, 57. Řezníček), Baník Stříbro – Černice 5:2 (2:0, 4. a 49. Demjan, 48. a 60. Kasl, 25. Pavlas – 89. P. Eger, 90. Medek), Slavia Vejprnice – Holýšov 1:0 (0:0, 56. Heller), Slavoj Mýto – Okula Nýrsko 0:4 (0:0, 50. Kalivoda, 74. Vlček, 86. Varga, 90+1. Pavlík), Staňkov – Tachov 0:2 (0:2, 26. Lanfranchi, 41. Hudec z penalty), Sokol Radnice – Start Tlumačov 5:0 (1:0, 58. z penalty a 63. z penalty Polášek, 17. M. Krč, 52. L. Aubrecht, 66. Habr).

