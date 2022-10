Zdroj: tvcom.cz

„Z první standardní situace jsme dostali branku a následně jsme byli lepší až do konce poločasu. Vypracovali jsme si dost gólových šancí, ale žádnou jsme neproměnili,“ poznamenal pro změnu kouč Radnic Pavel Aubrecht s tím, že s koncovkou se jeho mužstvo trápí již delší dobu.

12. kolo krajského přeboru: TJ Sokol Plzeň Černice - TJ Sokol Radnice 4:1.Zdroj: Filip Nekola

„Po pauze tam podle mě nebyly dvě situace správně posouzené. Byla z toho standardka a penalta. Černice vedly 3:0, ale zase musím pochválit naše kluky, že to nevzdali. Pak jsme i my měli kopat penaltu, ale přitom zákroku se bohužel nešťastně zranil domácí brankář. Dlouho se čekalo a my zcela vypadli z tempa. Následně jsme ještě inkasovali. Pro nás smolný zápas, ale klukům nic nevyčítám,“ dodal na závěr hodnocení zápasu trenér Aubrecht.

Chotíkov padl, v Nepomuku rozhodla jediná branka

Velice cenné vítězství si na svoje konto připsali fotbalisté Nepomuku, kteří porazili Chotíkov 1:0 a přerušili sérii čtyř zápasů bez vítězství.

„Máme za sebou období, které nebylo ideální. Máme založenou hru na bojovnosti a týmovém duchu, to mi tam v předchozích zápasech chybělo,“ říkal na úvod hodnocení trenér Nepomuku Josef Viktora.

OHLASY Z DIVIZE: Petřín vysoko prohrál v lázních, Horní Bříza trápila favorita

„První půle s Chotíkovem, to byla spíš taková oťukávaná. Dali jsme branku a do druhého poločasu jsme šli s tím, že nesmíme inkasovat a že to musíme ubojovat. Soupeř po změně stran ukázal velkou kvalitu, zatlačil nás a byl jednoznačně lepší. Nás ovšem podržel brankář Flandera, tři body jdou hlavně za ním,“ pronesl Viktora na adresu mladého gólmana mužstva a pak chválil ještě rozhodčí. „Velice dobře zápas zvládli. Co se týče nás, my jsme moc rádi za tři body, jsme spokojení, zase jsme se trochu uklidnili,“ doplnil ještě.

Baník uspěl na horké půdě Lhoty

Velké překvapení se urodilo na hřišti Lhoty, kam přijel o záchranu bojující Baník Stříbro. Jeden ze dvou týmů z Tachovska totiž zvítězil 3:1. „Nesmírně cenné vítězství ve Lhotě, odkud se body jen tak nevozí. My podali dobrý výkon, byla tam bojovnost i nasazení. Tím jsme tyto tři body podpořili,“ pochvaloval si Luboš Zaoral, asistent kouče stříbrských fotbalistů Lukáše Pleška.

Zdroj: tvcom.cz

Dělbou bodů skončil další zápas mezi plzeňským Rapidem a Slavojem Mýto. Domácí tým sice poslal v první půli do vedení Kellich, ale za ex-divizní mančaft srovnal po obrátce Richard Chvála. „Máme trošku smíšené pocity. Podali jsme velmi dobrý výkon, bodovali jsme počtvrté za sebou, ale tohle utkání jsme mohli i vyhrát. Měli jsme více šancí, zatímco soupeř si toho moc nevytvořil. My jsme bohužel hodně chybovali v předfinální fázi,“ lamentoval kouč Rapidu Plzeň Pavel Šimsa. „Ale už jsem to zmínil, jsme skromní. Bodovali jsme počtvrté za sebou, a to už můžeme nazvat malou sérií,“ usmál se zkušený kouč.

Lídr z Tachova peláší za postup do divize

Svou suverenitu v letošní sezoně opět potvrdili fotbalisté vedoucího Tachova, kteří přehráli doma Vejprnice vysoko 4:0, vyhráli už podvanácté a díky zaváhání Chotíkova v Nepomuku navýšili svůj náskok v čele tabulky již na osm bodů.

Zdroj: tvcom.cz

„Výrazné vítězství nad odevzdaným týmem Vejprnic bylo vzhledem k našim ambicím povinností. Podali jsme ale jeden z nejslabších výkonů podzimní části, a tak spokojen jsem jen se třemi body. Zápas se nám moc nepovedl,“ kritizoval mužstvo tachovský kormidelník Jaroslav Pták. „Poprvé jsem se při našem domácím zápase ke konci nudil, ale mám pro to pochopení. Ve finále jsou totiž tři body doma, a to se zkrátka počítá,“ uzavřel kouč.

V nedělních zápasech se dařilo domácím celkům. Tlumačov porazil Zruč 3:1 a stejným výsledkem vyhrál Holýšov nad rezervou plzeňského Petřína, která prohrála už čtyři zápasy v řadě (a klesla až na páté místo. Přesvědčivé vítězství si na svoje konto připsala také Okula Nýrsko, která zdolala poslední Staňkov 4:1 a posunula se v tabulce přeboru už na třetí místo.

Zdroj: tvcom.cz

Zdroj: tvcom.cz

Zdroj: tvcom.cz

Výsledky 12. kola krajského přeboru: Tachov – Vejprnice 4:0 (3:0, 9. P. Kořínek, 28. Braun, 30. Lanfranchi, 63. Bulaiev), Černice – Radnice 4:1 (1:0, 14. Medek, 48. Chvojka, 52. P. Eger z penalty, 88. Cihla – 68. L. Brož), Nepomuk – Chotíkov 1:0 (1:0, 44. Skala), Rapid Plzeň – Mýto 1:1 (1:0, 19. Kellich – 60. Chvála), Lhota – Baník Stříbro 1:3 (1:1, 24. Horník – 6. Kasl, 83. Sobolík, 88. Tůma z penalty), Tlumačov – Zruč 3:1 (1:0, 32. Pfeifer, 49. Džugan, 69. Copák – 62. Kastelic z penalty), Holýšov – Petřín Plzeň B 3:1 (2:0, 39. a 52. Křivánek, 45. Staněk – 90+2. Jandoš), Nýrsko – Staňkov 4:1 (3:1, 4. Pavlík, 22. Varga z penalty, 29. Karel Kalivoda mladší, 72. Mašek z penalty).

FOTO, VIDEO: Třaskavé třetiligové derby rozhodl domažlický Dvořák