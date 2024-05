Záložní tým Petřína vyhrál na Rapidu 2:1 díky dvěma trefám Filipa Hofmana. Ten nejprve po půl hodině hry zareagoval na vedoucí branku domácích (gól dal Roman Klekner) a těsně před poločasovým odchodem do kabin vstřelil vítězný gól. „Výborný zápas, mělo to opravdu úroveň. Na to, že jsme prohrávali, jsme to dokázali otočit. Asi jsme nakonec byli o ten gól lepší. Pomohla nám i střídání, kdy to kluci z devatenáctky oživili. Především mě ale těší ta kvalita tohoto utkání. Mělo to všechno. Dalo se to na to koukat," rozplýval se po vítězném utkání šéftrenér petřínské fotbalové organizace Radek Vodrážka.

Krajský přebor, 25. kolo: SK Rapid Plzeň - SK Petřín Plzeň B 1:2 (1:2).Zdroj: David Koranda

Výsledkem 5:1 zvítězily dobře hrající Vejprnice, které v domácím prostředí smetly Lhotu a nadále dýchají vedoucímu béčku Petřína na záda (o skóre jsou druhé). Hattrickem se blýskl mladíček Daniel Křemenák, o zbývající trefy vítězného družstva se postarali David Csambal a Adam Heller.

„Věděli jsme, že nás nečeká lehký soupeř, a byť se proti nám prosadil ze své nejsilnější disciplíny, tedy standardní situace, tak to byl spíš šťastný gól ze skrumáže. My jsme však utkání zvládli téměř na výbornou. Byli jsme silní v napadání, odebírání míče i v rychlém přechodu do útoku. Opět nám pomohl velmi rychlý gól a pak individuální kvalita některých našich hráčů, kteří sice nastoupili na jiných postech než obvykle, ale ukázalo se to jako správná volba," těšilo po úspěšném mači vejprnického trenéra Lukáše Paula.

„Tohle je již osmá výhra v řadě, takže formu máme a je na nás vidět, že s každou další výhrou nám roste i sebevědomí, což je konečně vidět i na naší produktivitě. Tímto s chválením ale končím, aby nám to moc nestouplo do hlavy a budeme si přát, aby tato vítězná série ještě chvíli pokračovala," dodal Paul.

Na vítězné vlně se stejně jako vejprnická Slavia vezou i fotbalisté Chotíkova. Ti tentokrát na svém trávníku zdolali Radnice 3:1 a upevnili si třetí příčku. Navíc i nadále zůstávají na jaře jediným týmem v krajském přeboru, který doposud neztratil ani bod. „Byl to spíš boj, než nějaký hezký fotbal, a to z obou stran. Ale máme další tři body a jsme za ně moc rádi," pronesl stroze hrající trenér Chotíkova Petr Kučera, v jehož mančaftu zářil především dvougólový kanonýr Miroslav Lopata. Ten se za nerozhodného stavu 1:1 prosadil v 71. a 89. minutě.

Třetí vítězství v řadě slavil v neděli dopoledne Holýšov, který gólem Jiřího Šmída ze čtvrté minuty zdolal houževnatě hrající Nepomuk 1:0. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, hned v první minutě jsme si vypracovali obrovskou šanci. Sice jsme ji neproměnili, ale záhy se nám podařilo vstřelit úvodní gól. V prvním poločase jsme byli lepším týmem a mělo to skončit ještě vyšším rozdílem," hodnotil holýšovský trenér Milan Dejmek první poločas. „Ve druhém dějství jsme bohužel vypadli z role, přestali jsme kombinovat a v závěru nám do vápna létal jeden centr za druhým. Naštěstí jsme to ubránili a máme tři body. Ale s ohledem na celý zápas je považuji za zasloužené," doplnil lodivod.

Stejně si vedla i Košutka, která vyzrála na domácí Kaznějov. O jedinou branku utkání se postaral v 59. minutě Karel Liška. „Tyhle tři body jsou pro nás nesmírně důležité, protože nás udržely v boji o záchranu krajského přeboru," jásal mladý kouč fotbalové Košutky Filip Řežábek. „Dobře jsme začali, byli lepší, ale druhou část první poloviny převzal otěže do svých rukou Kaznějov, který nastřelil tyčku a měl tam ještě další dvě šance. To, že je neproměnil, považuji za klíčové, protože ve druhém poločase jsme prostřídali sestavu, hráli na brejky a z jednoho vstřelili nakonec vítězný gól. Jen mě mrzí, že jsme z rychlých protiútoků nepřidali ještě druhý gól, šance na to byly," prohlásil trenér Košutky.

Pouze bod brala doma Horní Bříza, která remizovala s Nýrskem 1:1. „První poločas byl od nás výborný. Trefili jsme břevno, dobře jsme kombinovali. Po půli to už bylo od nás takové nevyrovnané. Rozhodčí navíc k tomu také moc nepřidal svým výkonem. Pak jsme dostali takový smolný tečovaný gól, jemuž následovaly snad čtyři chyby. O něco jsme byli blíže třem bodům, ale vzhledem k výkonu ve druhé půli je ta remíza zasloužená," uznal kouč Horní Břízy Michal Kubice, jehož družina ztratila nějaký bod poprvé po čtyřzápasové (měsíční) sérii výher.

Ve zbývajících dvou zápasech vyhrála Zruč doma nad trápícím se Baníkem Stříbro (5:1) a utkání mezi Slavojem Mýto a Černicemi skončilo smírně 1:1.

Výsledky 25. kola krajského přeboru: Kaznějov - Košutka 0:1 (0:0, 59. Liška), Vejprnice - Lhota 5:1 (2:1, 3., 15. a 58. Křemenák, 69. Csambal, 90. Heller - 33. Šroubek), Holýšov - Nepomuk 1:0 (1:0, 4. Šmíd), Horní Bříza - Nýrsko 1:1 (1:0, 40. Trojanec - 83. György), Chotíkov - Radnice 3:1 (1:1, 16. Prais, 71. a 89. Lopata - 28. Poláček), Rapid Plzeň - Petřín Plzeň B 1:2 (1:2, 22. Klekner - 30. Hofman, 42. Hofman), Mýto - Černice 1:1 (1:0, 33. Chvála - 79. Klokan), Zruč - Stříbro 5:1 (2:0, 29. a 86. Mošna, 33. a 54. Pěč, 70. Kubeš - 90+1. Gontkovič).

