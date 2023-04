Fotbalisté Sokola Kralovice, vedoucího týmu I. A třídy, pokračují dál ve spanilé jízdě krajským pohárem, i když Radnice vyřadili ve čtvrtfinále až díky lépe zvládnutému penaltovému rozstřelu. Podívejte se na videa.

Čtvrtfinále fotbalového Poháru PKFS: TJ Sokol Kralovice (žlutomodří) - TJ Sokol Radnice (červení) 1:1 (4:3 na penalty). | Video: Marek Lang

„I v průběhu zápasu jsme byli po většinu času lepší,“ hlásil po telefonu Jaroslav Bodurka, sekretář fotbalového oddílu Sokol Kralovice, které jsou obhájcem loňského prvenství v Poháru PKFS. „Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém oba týmy měly svoje šance. Soupeři, které zvládl lépe penaltový rozstřel, gratuluji k postupu,“ kontroval zkušený radnický trenér Pavel Aubrecht.

Po bezbrankové první půli poslal minutu po přestávce Radnice do vedení Šimon Huttr, ale za domácí brzy vyrovnával Martin Pánek. A protože už se další branky sedm desítek diváků nedočkalo, dospěl zápas do prodloužení.

Ani to však nerozhodlo a v následném penaltovém rozstřelu měli pevnější nervy kralovičtí fotbalisté. „Penalty jsou vždycky loterii, my jsme byli šťastnější,“ uznal sekretář kralovického klubu. „Nás těší, že jsme postoupili, i když v utkání dostali přednost hráči, kteří nemají v mistrácích takovou zátěž. Stěžejní opory jsme chtěli pošetřit,“ doplnil Jaroslav Bodurka.

Zdroj: Marek Lang

Kralovice se tak mohly radovat v Poháru PKFS z postupu do semifinále, kde jsou kromě nich i lídr krajského přeboru FK Tachov, Slavia Vejprnice a další účastník I. A třídy plzeňský SK Smíchov. „Je nám jedno, koho nám los přisoudí,“ potvrdil sekretář, že soupeře v boji o finále si Kralovičtí nevybírají.

Fotbalisté Kralovice se mohli opřít o své fanoušky.Zdroj: Martin Zeman

Postup přes Radnice je pro ně zajímavý i z toho pohledu, že vyřadili po Blovicích a Kaznějovu teď i účastníka krajského přeboru, kam by se sami rádi probojovali. „Postup do kraje je náš cíl. Tohle byla zajímavé porovnání, potvrdili jsme si, že se i s takovým soupeřem dá hrát,“ doplnil Bodurka. V I. A třídě teď Kralovice zajíždějí v sobotu do Žákavé, kde se hraje od 16.30 hodin.

