Fotbalisté Rapidu Plzeň v úterní dohrávce 24. kola krajského přeboru zdolali na domácím hřišti rezervu divizního Petřína těsně 1:0 a slaví druhé vítězství v řadě, navíc opět s nulou vzadu. Rapid Plzeň tak svého městského rivala dokázal porazit i podruhé v letošní sezoně.

SK Petřín Plzeň B - SK Rapid Plzeň (archivní snímek). | Foto: Vlaďka Štychová

„V úvodu byl soupeř lepší, ale po patnácti minutách jsme hru vyrovnali a pak vstřelili vedoucí branku. V závěru první půle jsme se dostali pod tlak, ale přečkali jsme ho a do kabin se šlo za stavu 1:0. Do druhého poločasu Petřín vyslal na hřiště skvělého Aleše Demetera, který nám dělal velké starosti. My jsme se de facto už jen bránili, ale usilovnou prací jsme výsledek dokázali ubránit," řekl chvíli po zápase trenér plzeňského Rapidu Zbyněk Jiskra.

„První poločas byl z mého pohledu vyrovnaný, druhý už takový náš klasický, když prohráváme. Měli jsme šest sedm velkých šancí, ale branku jsme bohužel nedali. I soupeř nám mohl přidat druhý gól, šel asi třikrát sám na bránu, ale vedl si stejně. Mrzí nás to, protože jsme se chtěli přiblížit druhému Chotíkovu, ale neděláme z toho vědu, to je fotbal. V pátek musíme doma porazit Nýrsko," uvedl jeden z petřínských trenérů Radek Vodrážka.

SK Rapid Plzeň - SK Petřín Plzeň B 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 33. Ježek. Rozhodčí: Říha - Bogdan, Adámek. ŽK: 1:2 (87. Černický - 64. Demeter, 90+2. Veselý). Diváci: 68. Sestava SK Rapid Plzeň: J. Liška - Š. Fikrle (62. Křen), Řezníček, Klekner (90. Čupalka), M. Fikrle (87. Kadlec), Ježek (90. Š. Fikrle), Jandík, Kořenek, Bezukh, Černický, Jílek. Trenéři: Zbyněk Jiskra, Jaromír Mysliveček. Sestava SK Petřín Plzeň B: Pejřimovský - Maxa, Heller, D. Vodrážka (75. Veselý), Kotěšovec (46. Demeter), Štefl, Voves (46. Tětek), Tříska (46. Havelka), Bendl, Rada (46. Škarda), Trojovský. Trenéři: Radek Vodrážka, Jan Pleticha, Jaroslav Levý.

