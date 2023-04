Dva zápasy ve třech dnech, navíc jako den a noc. Zatímco v sobotním utkání 17. kola béčkové skupiny krajské I. B třídy fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice prohráli na půdě aktuálního lídra z Dobřan 0:4, v pondělní dohrávce 16. kola na půdě nováčka ze Strážova zvítězili 4:3.

TJ Pfeifer Chanovice (červení), archivní snímek. | Foto: Miluše Šulajová

O osudu utkání rozhodlo úvodních patnáct minut, ve kterých Chanovice domácímu týmu nasázely tři branky. Chanovickým fotbalistům aktuálně patří v tabulce se ziskem čtyřiadvaceti bodů sedmé místo, Kovodružstvo je s odstupem dvou bodíků osmé. V příštím kole jedou chanovičtí borci do Bolešin, které na podzim udolali 2:1, naopak Strážov čeká domácí bitva s TJ Dobřany.

TJ Dobřany – TJ Pfeifer Chanovice 4:0

„Do zápasu se nám tentokrát povedlo vstoupit velice aktivně a už v 8. minutě jsme vstřelili první branku. Druhý gól jsme pak přidali v 17. minutě. Paradoxně po této brance jsme trochu ubrali na tempu hry a do konce poločasu jsme si již žádnou pořádnou šanci nevytvořili. O poločase jsme si v kabině řekli, co musíme zlepšit do druhé části a kluci to plnili velmi dobře. Přidali jsme ještě dvě branky a zápas jsme vyhráli 4:0. Soupeř, který disponuje urostlými hráči, hrozil hlavně po standardních situacích. Jedinou kaňkou zápasu je zranění Martina Hohlbergera. Chtěl bych poděkovat všem divákům, kteří nás i přes nepříznivé počasí nás přišli podpořit,“ uvedl pro klubový facebook fotbalistů Dobřan asistent trenéra a v současnosti zaskakující hlavní kouč Karel Kripner.

„V Dobřanech jsme celý zápas tahali za kratší konec provazu, bohužel. Nedařilo se nám týmově ani individuálně, pozitivem je snad jen další dobrý výkon gólmana Štěpána Bláhy, který za obdržené branky nemohl a mnohokrát nám svými zákroky pomohl,“ řekl trenér Chanovic Radim Šiška.

Poločas: 2:0. Branky: 8. Radič, 17. Brabec, 58. O. Havlíček, 80. Fabián. Rozhodčí: Křen – Kulhánek, Velíšek. ŽK: 2:4 (53. Fabián, 74. Rajt – 43. Prýmas, 68. Klas, 70. Petřík, 73. Šlehubr). Diváci: 80. Sestava TJ Dobřany: Lang – Bouček, Gleissner, Ebelender, T. Mertl, Hohlberger (25. Hejhal), Brabec, Š. Mertl (69. Málek), Radič (69. Rajt), O. Havlíček, Fabián (81. D. Mertl). Trenér: Karel Kripner. Sestava TJ Pfeifer Chanovice: Bláha – Jakub (86. L. Pavlovský), Šabek (46. Ziolek, 61. Klas), Šebek, Petřík, J. Polena, Prýmas, Pícka, M. Polena, Šlehubr, Zoubek. Trenér: Radim Šiška.

SK Kovo Strážov – TJ Pfeifer Chanovice 3:4

„Na horké půdě ve Strážově jsme sehráli dobrý zápas. Domácí měli víc času na odpočinek i více hráčů na lavičce, ale přesto jsme nakonec díky týmovému výkonu brali tři body za důležitou výhru 4:3,“ liboval si trenér chanovických fotbalistů Radim Šiška. „V atraktivním utkání před pěknou návštěvou jsme tak zvítězili a vzhledem k počtu našich šancí myslím, že zaslouženě,“ doplnil.

Poločas: 2:3. Branky: 22. Mayer, 38. Chaluš, 76. Vališ – 4. a 14. Pícka, 10. a 64. Prýmas. Rozhodčí: Brůha – Vávra, Cupl. ŽK: 1:6 (78. Vališ – 52. Šebek, 61. Petřík, 75. Pícka, 86. Prýmas, 88. Zoubek, 90. Skuhravý). Diváci: 120. SK Kovodružstvo Strážov: Pressl – Franc, Chaluš, Flodr, Červený, Hosnedl, Uruba (60. Michel), Soušek (57. L. Kalivoda), Vališ, Mayer (72. J. Kalivoda), Šteiner (72. I. Hryhorak). Trenér: Petr Presl. TJ Pfeifer Chanovice: Timoschenko – Šabek, Skuhravý, Šebek, D. Pavlovský, Petřík, J. Polena (30. Jakub), Prýmas, Pícka, Šlehubr, Zoubek (90. L. Pavlovský). Trenér: Radim Šiška.

