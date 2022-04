„Upřímně? Jsem z toho zničený. Sice jsme vyhráli, ale podali jsme naprosto katastrofální výkon a já lituji diváky, kteří to viděli. Opravdu bídné představení, ve kterém jsme byli šťastnější,“ říkal po zápase trenér Černic Petr Kural.

Fotbalisté Černic (na archivním snímku hráči v modrých dresech) porazili ve čtvrtek v rámci dohrávky 20. kola přeboru kraje hostující Staňkov 2:1.Zdroj: Filip Nekola

Velké zklamání bylo po utkání cítit také z trenéra Staňkova Milana Kuchariče. „Jsem smutný a zklamaný, těžko se mi hledají slova,“ utrousil. Pak ale přece jen řekl k zápasu něco navíc. „Hra není špatná, ale nedáváme góly, a když už ano, tak nám je neuznají,“ narážel Kucharič na předchozí utkání v Radnicích, kde jeho tým dal dvě branky, ale nakonec odjížděl s porážkou 0:3.

FOTO: Debakl! Zápas v Tachově nám dal to, co my jemu, zlobil se kapitán Nýrska