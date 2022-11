Jenomže plány se jim zbortily hned v první půli. Na úvodní trefu hrajícího trenéra Losiné Rudolfa Spörla sice dokázal odpovědět Egermaier, ale pak už úřadovali pouze hosté, respektive autor první branky Losiné. Spörl ještě do konce poločasu přidal další tři zásahy a pikantní utkání, které na jihu Plzeňska sledovala slušná divácká návštěva, proměnil ve one man show.

11. kolo I. B třídy (skupina B): TJ Sokol Štěnovice - TJ Sokol Losiná 1:5 (1:4).Zdroj: Miluše Šulajová

Po obrátce tempo hry pochopitelně i k průběžnému stavu poněkud opadlo, příznivci obou celků viděli už pouze jednu branku. Tu ve 49. minutě obstaral hostující Václav Tobrman, který pečetil výsledek na konečných 5:1.

I. B TŘÍDA: Dobřany uspěly v Měcholupech, Slovan Plzeň deklasoval béčko Mýta

„Za ideálního fotbalového počasí, na skvěle připraveném hřišti a před solidní diváckou navštěvou jsme v tomto zápase bohužel propadli ve všech herních činnostech. Byli jsme málo důrazní, kupili jsme řadu nepřesností a chyby v rozehrávce nás srazily na kolena," posteskl si jeden z brankářů domácích Štěnovic Václav Stuchl s tím, že mančaftu chyběla i obvyklá bojovnost.

„Hosté nebyli zase o tolik fotbalovějším týmem, ale my jsme si nechali dát hodně laciné branky. V poločase bylo prakticky rozhodnuto," narážel zkušený gólman na poločasový výsledek 1:4 z pohledu Štěnovic.

11. kolo I. B třídy (skupina B): TJ Sokol Štěnovice - TJ Sokol Losiná 1:5 (1:4).Zdroj: Miluše Šulajová

„Druhým poločasem jsme se už víceméně protrápili až do konce. Z mého pohledu to byl jeden z nejhorších zápasů, který jsme letos sehráli," hlesl. Sám si moc dobře uvědomuje, že pokud se v zimě nestane zázrak, tým nezadržitelně míří po letech zpátky do okresního přeboru, ze kterého v loňské sezoně naopak do I. B třídy postoupila Losiná. Ta je v aktuální tabulce na jedenáctém místě, Štěnovice jsou se ziskem pouhých tří bodů za vítězství proti Pačejovu poslední.

TJ Sokol Štěnovice - TJ Sokol Losiná 1:5

Poločas: 1:4. Branky: 15. Egermaier - 8., 17., 19. a 39. Spörl, 49. Tobrman. Rozhodčí: Velíšek - Minařík, Karl. ŽK: 2:1 (80. Tomašek, 81. Jůza - 83. Pešek). Diváci: 150. TJ Sokol Štěnovice: Vít - Tomašek, Matoušek, Uxa (28. Šimek), Kokoška, Jůza, Kopecký, Egermaier (65. Fink), Belan, Fabián, Koželuh. Trenér: Petr Plass. TJ Sokol Losiná: M. Albl - M. Šindelář (77. Fořt), Pešek, Pavel Tančouz (46. Bajer), Tobrman, L. Šindelář (60. Matulka), Tic, Bodanský (60. T. Albl), Spörl, Pech (46. Petr Tančouz), Novotný. Trenér: Rudolf Spörl.

Výkony nejsou ideální, ale body sbíráme, ulevil si Jiří Brabec po domácí výhře