/FOTOGALERIE/ Pro oko fanouška okresního fotbalu bylo bezpochyby nejpřitažlivějším zápasem čtvrtečního programu 1. kola Poháru PKFS utkání mezi Švihovem a hostující Sušicí.

Pohár PKFS, 1. kolo: FC Švihov (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - TJ Sušice 5:2 po prodloužení (2:0, 2:2). | Foto: Jindřich Schovanec

Oba týmy do svátečního střetnutí nenastoupili v nejsilnější možné sestavě, ale na hřišti to vůbec nebylo znát. Po základní hrací době skončil duel nerozhodně 2:2, ale v prodloužení už měl navrch domácí Švihov, který třemi góly rozhodl nejen o svém vítězství, ale také postupu do další fáze soutěže. Podívejte se, jak atraktivní bitva vypadala optikou fotografa Jindřicha Schovance.

Pohár PKFS: Švihov o postupu nad Sušicí rozhodl v prodloužení, Nýrsko končí