OBRAZEM: Osmnáctka Petřína podlehla Motorletu, Klatovy béčku Táborska

/FOTOGALERIE/ Fotbalisté SK Petřín Plzeň B (výběr do 18 let) úvodní utkání jarní části České divize dorostu do 19 let nezvládli. Na domácí umělé trávě v sobotu prohráli s Motorletem Praha 1:4. O jedinou branku plzeňského mužstva se v 86. minutě postaral Dominik Lank.

Česká divize dorostu U19 (16. kolo): SK Petřín Plzeň (červení) - FK Motorlet Praha (na snímku fotbalisté v modrých dresech) 1:4. | Foto: SK Petřín Plzeň