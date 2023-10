/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Okuly Nýrsko prohráli nedělní utkání 11. kola krajského přeboru na půdě Holýšova 0:2 a na hřištích svých soupeřů nezvítězili už čtyřikrát za sebou. Kvalitní domácí tým otevřel skóre už ve 2. minutě, druhou branku pak přidal v polovině druhé části.

Krajský přebor, 11. kolo: FK Holýšov - FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v červených dresech) 2:0 (1:0). | Foto: Jindřich Jager

„Domácím vyšel hned první brejk po naší ztrátě ve finální třetině a nám se následně nedařilo dostat se do utkání. Naši hru charakterizovala extrémní ztrátovost v přechodové fázi, díky čemuž jsme se nedokázali dostat do nebezpečných prostorů, abychom ohrozili brankáře domácích,“ připustil v hodnocení pro klubový facebook trenér fotbalového Nýrska Petr Výtisk.

„Ve druhém poločase jsme nabádali hráče, aby zvýšili tempo a rychlost kombinace, ale byli to naopak domácí, kteří rychlou rozehrávkou standardní situace na půlce překvapili naši obranu a zvýšili na 2:0. My jsme domácí bránu ohrozili jen dvěma střelami ze střední vzdálenosti od Kuby Pavlíka. Máme mladé mužstvo, s výkonnostními výkyvy musíme počítat, ale v Holýšově nám bohužel chyběla i chuť, hladovost a nasazení. Věřím však, že se z toho poučíme, a o víkendu proti Vejprnicím se vrátíme k tomu, co umíme,“ doplnil kouč.

