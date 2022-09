OBRAZEM: Béčko zničilo Štěnovice, tři body zůstaly po zásluze v Klatovech

/FOTOGALERIE/ Zatímco venku do dře, doma to až na úvodní zápas s Blovicemi, který prohráli 2:5, ujde. Možná, že i víc než to. Fotbalisté rezervního výběru divizních Klatov odčinili předchozí porážku na půdě Svatoboru Hrádek, kde rupli 1:4, když v nedělním souboji 5. kola skupiny B nejnižší krajské soutěže doma deklasovali Štěnovice vysoko 6:1.

5. kolo krajské I. B třídy (skupina B): SK Klatovy 1898 B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Sokol Štěnovice (modří) 6:1. | Foto: Miluše Šulajová