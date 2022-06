FOTO: Ani žihadlo pro kapitána Luby nezastavilo. Start na závěr porazil Bělou

„V prvním poločase byly Chlumčany asi trošku více na balonu, ale na šance to bylo celkem vyrovnané. My jsme ovšem dostali malinko smolný gól a prohrávali 0:1,“ popisoval trenér Petr Novák průběh úvodního dějství. A když v 60. minutě navýšil náskok domácího mužstva Nohava, s tříbodovými akcemi TJ Měcholupy to v tu chvíli vypadalo poměrně dost bledě.

Fotbalisté TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči v oranžových dresech) předvedli na hřišti Chlumčan neskutečný obrat.Zdroj: Jindřich Schovanec

Jenomže v 65. minutě vstřelil kontaktní branku David Novák a vyrovnání zařídil o osm minut později Dušan Bálek. A krásný příběh o vítězném zásahu Daniela z klanu Bálků již znáte. „Ve druhém poločase jsme si vytvořili šance, ale klíčový byl kontaktní gól téměř hned po druhé brance domácích. Nakonec jsme utkání dokázali otočit a zvítězili,“ doplnil k zápasu zkušený lodivod.

Jeho tým tak nováčkovskou sezonu v I. B třídě zakončil se ziskem jednapadesáti bodů a impozantním skóre 72:47 na čtvrtém místě.

Měcholupy sice získaly stejně bodů jako Horažďovice a dokonce měly lepší i skóre, ale doplatily na bilanci ze vzájemných zápasů. Čtvrté místo je i tak historickým počinem a prvotřídní senzací. „Sezona nám vyšla přímo nad očekávání. S trochou štěstí mohlo klapnout i to třetí místo, ale nestalo se tak. Nevadí. Celý ročník hodnotím velmi pozitivně, kluci zaslouží poděkování a pochvalu, jak to odkamali a jakým způsobem se na hřišti prezentovali,“ dodal na závěr povídání trenér měcholupských fotbalistů Petr Novák.

Měcholupský fotbal zažil celkově velmi úspěšnou sezonu, neboť rezerva TJ vyhrála IV. třídu a zaslouženě postoupila do okresní trojky. „Tímto bych chtěl našim klukům z béčka pogratulovat k tomuto úspěchu a popřát jim už nyní úspěšnou následující sezonu,“ řekl již minulý týden fotbalista A-týmu TJ Měcholupy Václav Kaas, jenž dal v letošním ročníku I. B třídy šest branek.

Keramika Chlumčany - TJ Měcholupy 2:3

Poločas: 1:0. Branky: 44. Vojáček, 60. Nohava – 65. D. Novák, 73. Dušan Bálek, 89. Daniel Bálek. Rozhodčí: Krůs – Adámek, Lapák. ŽK: 1:2 (21. Vojáček – 78. Veselka, 81. Kaas). Diváci: 100. Keramika Chlumčany: Regner – Vojáček, Milota, Jan Havlík, Kulhánek, T. Hrdlička (46. Šimána), J. Hrdlička, Tomášek, Potočník (88. Sýkora), Nohava, Něměček (76. Jakub Havlík). Trenér: Vladimír Kudláček. TJ Měcholupy: Kovařík – Zelenka, Veselka, Kaas, Jan Valečka (67. Jakubec), Dušan Bálek, D. Novák (88. Hybšman), Červený, Duchek, Bečka (86. Daniel Bálek), Jandečka (86. Miroslav Valečka). Trenér: Petr Novák.

