Pak ale dodal, že jeho tým mohl zápas rozhodnout už dříve. „V prvním poločase jsme měli několik šancí, které jsme mohli vyřešit lépe. Čtvrtou branku jsme dostali dvě minuty před koncem, to už jsme si také měli pohlídat,“ krčil kouč rameny.

„Jsme smutní, protože jsme doma dali čtyři góly, ale máme pouze bod. Myslím si, že jsme rozhodně měli na to, abychom tenhle zápas vyhráli,“ hlesl zklamaný kouč staňkovských fotbalistů Milan Kucharič a podotknul, že když tým vstřelí čtyři góly, musí zkrátka vyhrát.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.