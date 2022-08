FK Okula Nýrsko (modří) - TJ Přeštice B 1:1.Zdroj: facebook TJ Přeštice B

„Soupeř u nás ukázal velkou kvalitu. Je to tým, který za poslední dobu udělat velký progres a má budoucnost. V kádru má mladé kluky doplněné o zkušené hráče. Dělají tam fotbal zkrátka moc dobře,“ přemýšlel nahlas kouč Okuly, podle kterého by se záloha Přeštic neztratila ani v krajském přeboru.

A co nabídl fanouškům v Nýrsku samotný zápas? „Hru nahoru dolů a šance na obou stranách. Myslím si, že utkání se divákům, kteří přišli, muselo líbit. Soupeř se dostal do vedení, ale my v závěru vyrovnali z trestného kopu,“ popisoval průběh vyrovnaného duelu zkušený trenér Karel Kalivoda, jenž dal v závěru znovu šanci mladíkům ze širšího kádru. „Odehráli posledních dvacet minut. Utkání skončilo remízou zaslouženě, rozhodně splnilo účel a jsem rád, že se nikdo nezranil,“ doplnil nýrský kormidelník.

Otvírák nové sezony čeká fotbalisty FK Okula Nýrsko už v sobotu od 18 hodin doma proti Baníku Stříbro. Bude se po zápase radovat druhý tým loňského ročníku nebo budou šťastnější hosté z Tachovska, kteří příslušnost mezi elitou kraje muselo vloni zachraňovat až ve zrádné baráži s FK Žákava?

