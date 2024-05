V šesti zápasech za sebou nezískali tři body za výhru, dočkali se až v sobotním utkání 28. kola krajského přeboru, v němž fotbalisté Okuly Nýrsko doma porazili Slavoj Mýto 3:1. Nýrsko vyhrálo první poločas 3:0 a ve druhé 45minutovce hosté korigovali na konečných 3:1. Dva góly vítězů vstřelil Imrich Varga a jeden dal Robin Dvořák.

Nýrsko (v modrých dresech) si poradilo s Mýtem (ve žlutých) 3:1. | Foto: Jindřich Schovanec

"Oproti minulým zápasům jsme se zlepšili, byly tam situace, do kterých jsme se chtěli dostávat. nacvičené věci z tréninků jsme dokázali převést do zápasu. Vyzdvihl bych třetí gól, který padl po rozehrávce gólmana přes pravou stranu až po zakončení levým křídlem, což bychom chtěli dostávat do hry pravidelně," řekl trenér Nýrska Petr Výtisk.

Ve druhé půli se podle něj domácím fotbalistům nedařilo držet míč na svých kopačkách. "Hra se přelévala nahoru a dolů. Neproměnili jsme úplně vyložené šance, takže zápas byl potom dramatičtější, než musel být," prohlásil Výtisk.

V sobotu od 18.00 hodin hraje Nýrsko ve Zruči. "Pro nás je jednou z jarních priorit postup dorostu do krajského přeboru. Kluky čeká v sobotu dopoledne zápas s Nepomukem, který potřebují porazit, aby si zajistili první místo a postup. To znamená, že dorostenci hrající za A tým budou prioritně k dispozici dorostu. Ve Zruči očekáváme bojovné utkání, v němž pravděpodobně dáme šanci i hráčům, kteří dosud nedostávali tolik prostoru," vysvětlil kouč Okuly Nýrsko.

