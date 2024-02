VIDEOSESTŘIH: Podívejte se, jak klatovští fotbalisté deklasovali Radnice

Jeho tým vyhrál drtivým způsobem i přesto, že zhruba třicet minut dohrával bez vyloučeného Bastla. „Ale svým způsobem jsem rád, že jsme si to vyzkoušeli teď v přípravě," hledal pozitiva. „Celkově musím kluky pochválit. Do zápasu s Horažďovicemi jsme nastoupili v trošku experimentální sestavě, protože během týdne nám vypadli čtyři kluci z nominace, ale ti, co hráli, to zvládli skvěle. Někteří předvedli výborné individuální výkony a příjemně mi zamotali hlavu co se týče skládání sestavy pro blížící se jaro," doplnil Výtisk.

Závěrem ještě ocenil soupeře, který i přes porážku podal sympatický výkon. „Horažďovice I. B třídu nevedou náhodou. Mají výborně poskládaný tým, který nic nenakopává a snaží se hrát rychlý a kombinační fotbal po zemi," prohlásil směrem k soupeřovi. Nejbližší utkání sehrají fotbalisté Nýrska v neděli od 13.30 hodin proti jihočeskému Protivínu (umělá tráva Sušice), horažďovičtí borci se o den dříve představí na stejném místě proti Košutce. Tento duel má úvodní výkop naplánovaný už půl hodiny před polednem, tedy 11.30 hodin.

