Obvykle gólům zabraňuje, ale v zápase 13. kola krajského přeboru proti Slavoji Mýto se převtělil do role střelce. Svým zásahem z 88. minuty utkání zajistil svému týmu cenné vítězství 2:1. I díky tomu byl osmatřicetiletý zadák fotbalového Nýrska Andrei Antonovics vybrán do ankety o nejlepšího hráče kola, a tu nakonec i vyhrál. Rozhodli o tom čtenáři Deníku, kteří zkušenému stoperovi dali 1027 hlasů. Druhý v pořadí Dominik Tříska z kádru rezervního týmu Petřína získal 910 hlasů.

Fotbalista Andrei Antonovics. | Foto: Deník/Martin Mangl

„Nominace mě malinko překvapila, ale když už jsem se tam dostal, říkal jsem si, že anketu musím vyhrát, což se povedlo a jsem za to rád. Nerad totiž v něčem prohrávám,“ vyznal si Andrei Antonovics, který se v letošní sezoně střelecky prosadil už podruhé. Jeho první trefa v zápase na půdě Chotíkova (na začátku října) ale týmu nepřinesla žádná body. Zato tahle, ta ano. A hned všechny tři.

OHLASY Z PŘEBORU: Holýšov promrhal třígólový náskok, Nýrsko bere všechny body

Pojďme se ještě vrátit za víkendovým soubojem proti Slavoji Mýto, které se odehrálo na umělé trávě v Domažlicích a pod umělými světly. Jaký to byl zápas?

No… nebyl lehký. Od 4. minuty jsme prohrávali, takže bylo vidět, že nás inkasovaná branka rozhodila a v prvním poločase jsme se na hřišti spíš hledali. Ale o přestávce nám trenéři důrazně promluvili do duše, ve druhé půli jsme už byli lepší a zaslouženě vyhráli. A co se týče umělky a osvětlení? Nevím, jak to mají kluci, ale mně se na umělce hraje dobře a ani to světlo mi nevadí.

Fotbalista Andrei Antonovics (v červeném dresu) v zápase proti Holýšovu.Zdroj: Jindřich Jager

S Mýtem jste prohrávali, ale dokázali skóre otočit. Jaké ve vás převládaly pocity, když míč z vaší kopačky chvíli před koncem zaplul do sítě?

Byl to důležitý gól, který nakonec znamenal tři body. Já osobně moc branek nedávám, ale když už se trefím, je moje radost slyšet (směje se).

Vzpomenete si, kolik gólů za jednu sezonu jste dal v kariéře nejvíce?

Hraji v obraně, takže moc branek fakt nedávám, ale nejvíc jsem jich dal asi pět.

Věděl jste vůbec o tom, že jste se dostal do nominace ankety Deníku?

Dozvěděl jsem se to až ve chvíli, kdy to můj spoluhráč a nejlepší kamarád poslal do naší okulácký skupiny (úsměv).

Andrei Antonovics.Zdroj: Aneta Kalivodová

Tušíte, kdo pro vás nejvíce hlasoval?

Za prvé bych chtěl všem poděkovat za hlasy. Myslím si, že hlasovali všichni, co mě znají. Alespoň v tom teda doufám (směje se). Ale vím, že nejvíc hlasovala moje přítelkyně a její rodina, za to jim moc děkuji.

Bude vás vítězství něco stát? Předpokládám, že pokladník se už celý třese…

Já si upřímně myslím, že to bude dost drahé. Takže určitě nějaký prachy do kasy budu muset pustit (smích).

V předposledním podzimním kole doma hostíte Zruč. Jaký zápas vás čeká?

Vím, že se Zruči teď na podzim moc nedaří, určitě to nebude lehký zápas. Ale věřím, že soupeře porazíme a body zůstanou doma.

Věřím, že uspějeme. Nic jiného nám ani nezbývá, říká kapitán Mészáros