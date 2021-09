V příštím kole čeká na měcholupského nováčka po dvoutýdenní přestávce další okresní derby. Třetí tým tabulky cestuje v sobotu do Chanovic, kde se od 16 hodin utká s tamním Pfeiferem, jenž se v posledních týdnech zvedá – Chanovice totiž naposledy vyhrály s béčkem Klatov i Blovicemi.

Pak hodnotil i samotný zápas, ve kterém stejně jako týmový parťák Dušan Bálek vstřelil dvě branky. „Mohli jsme hrát líp a dát i více gólů. Naší slabinou je totiž to, že když hrajeme se slabším soupeřem, vždycky se jeho hře přizpůsobíme,“ mrzí vyhlášeného kanonýra.

