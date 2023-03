1/60 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice (zelení), ilustrační snímek. 2/60 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice (zelení), ilustrační snímek. 3/60 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice (zelení), ilustrační snímek. 4/60 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice (zelení), ilustrační snímek. 5/60 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice (zelení), ilustrační snímek. 6/60 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice (zelení), ilustrační snímek. 7/60 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice (zelení), ilustrační snímek. 8/60 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice (zelení), ilustrační snímek. 9/60 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice (zelení), ilustrační snímek. 10/60 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice (zelení), ilustrační snímek. 11/60 Zdroj: David Koranda Losiná se poprvé prosadila už po dvou minutách, v osmé minutě přidala druhou branku a záhy i třetí. Ve 22. minutě vedla už 5:0! „Ke tragickému začátku se snad ani nechci vracet. Chyběl nám důraz, koncentrace a dělali jsme špatná rozhodnutí. Domácím navíc padlo do branky vše, na co sáhli, my jsme šance dlouho zahazovali. Po vystřídání jsme přidali na důrazu a naděje nám svitla po brance Honzy Šebka, který pohotově pod břevno uklidil vyraženou střelu Jirky Petříka. Byl to však gól na 1:5 a hned z další akce jsme znovu inkasovali. Do poločasu ještě snížil na 2:6 pohotovou dorážkou Michal Šabek,“ popisoval kouč Chanovic průběh úvodního dějství, který na jihu Plzeňska nabídl osm branek.

Po obrátce domácí vypadli z role a Chanovice se nadechly k náporu. K remíze, na kterou by nikdo po půl hodině hry nevsadil ani vindru, chyběl i pověstný kus štěstí. „Po pauze jsme hráli dobře, domácí jednou trefili tyč, ale většinou se hrálo na jejich polovině. Po hodině hry slepené branky Matyáše Jakuba (hlavou po centru Milana Šlehubra) a Jardy Kubaně (tečovanou střelou) znamenaly snížení na rozdíl dvou branek. Deset minut před koncem dal kontaktní gól Honza Šebek hlavou po pěkně kopnutém rohu Jardy Kubaně. V poslední desetiminutovce jsme měli minimálně tři tutovky na vyrovnání, ale nebylo nám přáno. Ze stavu 0:5 či 1:6 se těžko otáčí zápas, ale i přes prohru hráči ukázali srdce a vůli. Tentokrát bohužel nebyla odměněna bodově,“ dodal lodivod.

TJ Sokol Losiná – TJ Pfeifer Chanovice 6:5

Poločas: 6:2. Branky: 10., 22. a 32. Hrach, 2. a 20. M. Šindelář, 8. L. Šindelář – 31. a 81. Šebek, 43. Šabek, 57. Jakub, 59. Kubaň. Rozhodčí: Flesar – Hora, Král. ŽK: 1:1 (69. Spörl – 88. Petřík). Diváci: 50. Sestava TJ Sokol Losiná: M. Albl (46. D. Hora) – M. Šindelář (67. Matulka), Pešek, Hubka, Tančouz (46. Šlais), L. Šindelář, Bodanský, Hrach, Spörl, Gavora, Novotný. Trenér: Rudolf Spörl. Sestava TJ Pfeifer Chanovice: Timoshenko – Jakub, Šabek, Šebek, Kubaň, Petřík, J. Polena, Rada (25. Merašický), Prýmas (25. Skuhravý), Ziolek (25. D. Pavlovský), Šlehubr. Trenér: Radim Šiška.

