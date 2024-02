Stejně jako předtím se Slovanem Plzeň, respektive se Švihovem. Chotíkovští fotbalisté prohráli 2:4, jejich branky vstřelili Lukáš Kuhajda se Zbyňkem Paškem. „Opět špatný výkon," čertil se hrající trenér chotíkovských fotbalistů Petr Kučera, který měl tentokrát k dispozici osmnáct hráčů. Ani ty však porážce společně nezabránili. „Nestačí jen přijít," pálil ostře do svých řad s tím, že od některých hráčů postrádá správný přístup a zápal do hry. „Chlumčany byly po celou dobu utkání živější, nebezpečnější, lepší. Kdyby jejich hráči proměňovali šance, mohlo to skončit i vyšším rozdílem," připustil Petr Kučera.