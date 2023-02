První půlka jeho týmu vůbec nevyšla. Hráči Jiskry létali po hřišti jako něčím silným nadopované motorové myšky a soupeř nevěděl, kam dřív skočit. „Vůbec jsme nezachytili začátek a tempo hry mladých dorostenců Domažlic. Ti nám nenechávali vůbec žádný čas ani prostor na rozehrávku, velice vysoko presovali, my jsme navíc byli hodně slabí na míči, který jsme zkrátka nedokázali moc dlouho udržet," zlobil se Steinbrücker. Po změně stran ale na trávník nastoupilo v dresu Kolovče úplně jiné mužstvo. „Prostřídali jsme sestavu, do hry jsme poslali ofenzivní kluky a začali jsme být aktivní i my. Kluci si navíc asi hrábli do svědomí, protože věděli, že jejich přístup v prvním poločase nebyl ideální. Jsem rád, že hráči zamakali, ukázali charakter a dokázali nepříznivý výsledek otočit," dodal k hodnocení zápasu ostřílený kouč fotbalistů Slavoje Koloveč.

Baník v oslabené sestavě prohrál. Zaoral: Hlavní je, že se nikdo další nezranil