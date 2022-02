Z archivu: Nepomuk (v růžovém) porazil béčko Přeštic 4:2.Zdroj: archiv Deníku

„Přeštice mají výborný tým a podle mě nemají v I. B třídě co dělat. Kvalitativně by hrály špičku I. A třídu,“ tvrdí Josef Viktora, kouč Nepomuku a pokračuje v dalších superlativech. „Proti nám až na dvě výjimky domácí nastoupili s velice mladým týmem. Přeštice byly častěji na balonu, hrály výborně, ale ve druhém poločase se projevila jejich nezkušenost, kdy nám otevíraly hru a my toho dokázali využít,“ říká trenér fotbalového Nepomuku.

Jak už bylo řečeno na začátku: jednalo se teprve o první přípravné utkání osmého celku elity kraje. „Přípravu jsme začali už 8. ledna. Trénujeme třikrát týdně a doteď jsme vesměs jen běhali a nabírali fyzickou kondici. Tu ke stylu naší hry zkrátka moc potřebujeme,“ vysvětluje Josef Viktora.

Zkušený kouč si navíc pochvaluje tréninkovou morálku i fakt, že se jeho týmu zatím vyhýbá covid. „Nechci říct, že nás míjí, teď také máme dva pozitivní případy, ale jinak je to u nás zatím v pořádku, za což jsem rád, protože před začátkem přípravy jsem z toho měl trošku strach,“ přiznává Viktora s tím, že v průměru chodí trénovat šestnáct až sedmnáct fotbalistů. Kádr se přes zimu nezměnil. Kouč s vedením klubu ale usilují o jednu posilu.

„Vytipovali jsme si jednoho hráče z Chanovic, kterého bychom v týmu chtěli. Ještě to není úplně dotažené, ale věřím, že do jara to stihneme. Co se týče odchodů, nikdo neodešel. Nejsme žádní přestupoví kouzelníci, vše je při starém,“ culí se Viktora. Druhé přípravné utkání má jeho tým na programu už v sobotu na umělé trávě v jihočeské Blatné. Začíná se ve 13 hodin.

