/FOTBAL/ Druhou polovinu sezony začali stylově. Nejprve doma porazili Lhotu, pak čtyřmi góly doslova zneuctili plzeňskou Košutku. Jenomže následně fotbalisté Nepomuku nejtěsnějším možným rozdílem podlehli Nýrsku a v dalších dvou zápasech vyválčili jen remízu.

Fotbalisté FK Nepomuk (na archivním snímku hráči v růžových dresech) přivítají v sobotu odpoledne plzeňský Rapid, čtvrtý tým tabulky krajského přeboru. | Foto: Jindřich Schovanec

Ta poslední na hřišti rezervního výběru Petřína, tedy lídra krajského přeboru, se ovšem obzvlášť počítá. „Určitě. S bodem jsme maximálně spokojeni,“ prohlásil trenér áčka fotbalového Nepomuku Josef Viktora. „Navíc jsme podali výkon, za který jsem musel všechny hráče pochválit,“ navrátil se zkušený lodivod ještě za cenným bodíkem z trávníku prvního týmu tabulky.

Teď už ale svoje svěřence připravuje na další náročný souboj, už v sobotu od 16.30 vyzve Nepomuk Rapid Plzeň, čtvrtý tým krajské elity. „Rapid má perspektivní a vyvážený tým, jehož mladí hráči jsou spolu už delší dobu,“ naráží Viktora na to, že talenti Rapidu spolu působili například v mládeži Petřína. A to, že tři z pěti jarních utkání nedokázal vyhrát a značně si zkomplikoval boj o postup do divize, neřeší. „Ano, jejich dosavadní jarní výsledky nejsou nějak extra vytuněné, ale oni mají skvělý tým, který patří mezi nejlepší v soutěži,“ má jasno Viktora, trenér Nepomuku. A na co si dát největší pozor?

Odpověď nejspíš vůbec nepřekvapí. „Na všechno.“ Jeho tým v sobotním zápase asi nebude favoritem, ale zbraně předem neskládá. „Hrajeme doma, takže tato skutečnost nám velí vyhrát. Samozřejmě, že chceme urvat tři body, ale uvidíme, jakým směrem se utkání bude ubírat,“ přemýšlí kormidelník Nepomuckých.

Rád by však, aby jeho družina navázala na týden starý výkon na hřišti Petřína. „Ale víme, že to bude hodně těžké. Tak dobrý výkon se dá těžko zopakovat,“ myslí si. Proti Petřínu Plzeň B nechal odpočívat čtyři hráče základní sestavy, v uvozovkách náhradníci, kteří dostali šanci od začátku, ho ale příjemným způsobem překvapili. „Někteří hráči nebyli zdravotně stoprocentní, takže jsme je šetřili, ale kluci, kteří nastoupili, odevzdali výborný výkon a zamotali mi hlavu. Určitě by si teď zasloužili další příležitost také o víkendu doma proti Rapidu,“ pokyvuje kouč Nepomuku. Na podzim Rapid doma vyhrál vysoko 4:0, v zimní přípravě dokonce 6:1. Jaký výsledek se urodí v sobotu odpoledne?

Fotbalový program / kam za fotbalem

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 16.30: Jiskra Domažlice – Dukla Praha B, neděle 10.15: Admira Praha – Robstav, 14.30: Hostouň – Viktoria Plzeň B. FORTUNA divize A – sobota 10.15: Baník Sokolov – Petřín Plzeň, Mariánské Lázně – Jiskra Domažlice B, 10.30: Komárov – Tachov, 16.30: Klatovy – Hořovice, SENCO Doubravka – Příbram B, Rokycany – Soběslav. Krajský přebor – sobota 12.30: Košutka – Radnice (hř. Ledce), Kaznějov – Vejprnice, 16.30: Nepomuk – Rapid Plzeň, Stříbro – Holýšov, Nýrsko – Petřín Plzeň B, Zruč – Mýto, Černice – Horní Bříza, Lhota – Chotíkov. I. A třída – sobota 10.15: Dobřany – Chlumčany, 12.30: Slovan Plzeň – Luby, 14.00: Bolevec – Staňkov, 16.30: Žákava – Křimice, neděle 15.00: Tlumačov – Koloveč, 16.00: Malesice – Horšovský Týn, 16.30: Sušice – Kralovice, Smíchov Plzeň – Tlučná. I. B třída, skupina A – sobota 10.30: Koloveč B – Postřekov, 12.30: Merklín – Klenčí, 16.30: Planá – Krchleby, neděle 13.00: Stráž – Dlouhý Újezd, 15.00: Chodov – Chotěšov, 16.30: Slavoj Stod – Bor, Mrákov – Kdyně. I. B třída, skupina B – sobota 10.00: Spálené Poříčí – Horažďovice, 13.30: Starý Plzenec – Švihov, 16.00: Strážov – Bolešiny, 16.30: Svatobor Hrádek – Měcholupy, Svéradice – Klatovy B, Losiná – Blovice, neděle 16.30: Chanovice – Mochtín. I. B třída, skupina C – sobota 16.30: Zbiroh – Mladotice, Plasy – Slávia Úněšov, Město Touškov – Horní Bříza B, neděle 16.30: Zruč B – Spartak Chrást, Slavia Vejprnice B – Rokycany B, Strašice – Volduchy, Slavoj Mýto B – Dýšina.

