Fotbalisté Sušice nedělní šlágr 17. kola krajské I. A třídy výsledkově nezvládli. Na umělé trávě v dobré formě hrající Keramiky Chlumčany podlehli domácímu mančaftu 0:2. Tým z jihu Plzeňska dal oba góly v závěrech poločasů. Ve 42. minutě proměnil penaltu zkušený Jiří Hrdlička a výhru Keramiky pečetil dvě minuty před koncem Pavel Šimána.

Fotbalisté TJ Sušice (modří), ilustrační snímek. | Foto: David Koranda

Hosté dohrávali nastavení o deseti bez vyloučeného Jaromíra Králíka, který byl rozhodčím Romanem Paurem vyloučený po druhé žluté kartě za projevy nespokojenosti a kritiku jeho osoby bez hanlivých výrazů. I přesto však Sušice zůstává v čele tabulky, ale už jen o skóre před Kralovicemi a právě Chlumčany.

„V Chlumčanech to bohužel nevyšlo. Soupeř vstřelil dvě branky a my jsme své šance nevyužili. Nebudeme si stěžovat na výkon ostatních aktérů utkání, body nám to stejně nevrátí. Jak již říkali kluci v kabině, je třeba se zkoncentrovat na příští domácí utkání s Horšovským Týnem a ve velice vyrovnané tabulce si pomoci výhrou. Startuje nový týden a my ho startujeme stále na prvním místě, takže není třeba podléhat panice,“ uvedl klub TJ Sušice na svém facebooku.

TJ Keramika Chlumčany – TJ Sušice 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 42. Hrdlička z penalty, 88. P. Šimána. Rozhodčí: Paur – Bogdan, Rubáš. ŽK: 3:6 (16. Lösch, 53. Štolle, 81. Jan Havlík – 76. a 90+1. Králík, 42. Míček, 79. Marek, 90+1. Patrik Hubáček, 90+3. Kysilka). ČK: 0:1 (90+1. Králík). Diváci: 69. Hřiště: UMT Chlumčany. Sestava TJ Keramika Chlumčany: Lösch – Vojáček, Milota, Jan Havlík, Němeček, Hrdlička, Tomášek, Potočník (90. Multrus), P. Šimána, Štolle, Jakub František Havlík (56. Dostálík, 90+3. Švec). Trenér: Vladimír Kudláček. Sestava TJ Sušice: Míček – Pivetz (68. Kysilka), Kodýdek, Pechek, Vystrčil (76. Marek), Štěch, Klíma, Králík, Skála, Míčka, Hájek. Trenér: Pavel Hrubec.

