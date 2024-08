"Chtěl jsem, abychom více podrželi balon ve středu hřiště, protože ten nám prakticky vůbec nefungoval. Částečně se to povedlo, ale asi jen na patnáct minut, protože pak už to byl zase zmar jako první poločas. Vyměnil jsem pravého obránce, který hodně chyboval a neměl rozehrávku. Dal jsem tam mladé kluky, kteří se s tím také perou," vysvětlil své rozhodnutí trenér Klatov Luboš Vašica.

Příčiny porážky jsou podle něj jednoduché, a to špatná kvalita kádru. V Klatovech totiž po sestupu z divize do krajského přeboru nezůstal kámen na kameni. "Nestačili jsme na Holýšov po žádné stránce, dělali jsme hrubé chyby, protože jsme soupeři na tři góly přihráli. Vázla nám kombinace, hráči byli zbrklí. Bohužel na krajský přebor to zatím nestačí. Nehledě na to, že kluci nejsou zvyklí na posuzování rozhodčích, protože hra je mnohem důraznější, všechno se pouští a hráči se pak všemu diví. Na bránu jsme poprvé vystřelili v 85. minutě, což je obrázek kvality. Takže se vůbec nemůžeme divit, že výsledek je takový, jaký je," řekl lodivod Klatov.

"Oproti prvnímu duelu se Lhotou jsem neviděl žádný progres. Naopak bych řekl, že tam byla ještě větší bojácnost," dodal Vašica.

Posily na stoperské posty Václav Šteffl a Adam Kamír se ještě potřebují sžít s týmem. "Pořád je to málo, protože mužstvo se musí doplnit minimálně o čtyři zkušené fotbalisty, kteří jsou schopní hrát krajský přebor. V současném složení nejsme konkurenceschopní," uvedl staronový trenér Klatov.

Tři góly ze čtyř vstřelil holýšovský kanonýr Jiří Šmíd. "Nešlo ho uhlídat, protože naši hráči na to nemají kvalitu. Po taktické stránce propadáme, bylo to špatné z naší strany," prohlásil Vašica.

Ve třetím kole Klatovy poprvé vyjedou na hřiště soupeře. V neděli od 18 hodin hrají okresní derby v Nýrsku.

"Myslím si, že Nýrsko je pro nás ještě dost silný soupeř. Netroufnu si říct, s kým jsme schopní hrát. Nýrsko jsem neviděl, znám jen jeho výsledky a mám kusé informace. Pokud v týdnu nepřijde výraznější posila, tak to nevidím moc dobře. Zatím nikdo není na cestě, je čím dál větší problém shánět hráče, protože sezona je rozjetá," pravil Luboš Vašica.