První poločas přitom branku na domažlické Střelnici fanouškům nenabídl. „Do zápasu jste nevstoupili dobře, i když jsem hráče před zápasem upozorňoval na to, abychom soupeře nepodcenili. Zhruba od 25. minuty se to ovšem zlepšilo a začali jsme si vytvářet šance,“ říkal hrající trenér zálohy Jiskry Pavel Javorský.

V poločase své hráče uklidňoval, aby z bezbrankového stavu nepropadli panice. „Říkal jsem jim, že šance si vytváříme a něco nám tam spadne. A to se nakonec také stalo. Soupeř nám nedal rozhodně nic zadarmo a od nás to také nebyl nejlepší výkon, ale tři body máme, a to je nejdůležitější,“ doplnil trenér, který se sám v 80. minutě jednou zapsal mezi střelce.

Zdroj: tvcom.cz

Na závěr podzimu jedou Chodové do Nepomuku, kde je čeká těžký zápas. „Ale chceme ho zvládnout a do zimní přestávky jít s devítibodovým náskokem, který po remíze Radnic s Tlumačovem máme teď,“ vyslovil přání.

TJ Jiskra Domažlice B - Rapid Plzeň 4:1

Poločas: 0:0. Branky: 54. V. Černý, 65. Antonín Vlček z penalty, 80. Javorský, 85. Soupír – 83. Veber. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 3:4. ČK: 70. Jahn – 41. Ledvina. Diváci: 70. Domažlice B: Červený – T. Korelus, Hojda, Sloup, Sedláček (85. Kubica), Soupír, Jahn, V. Černý (62. Javorský), Neumann, Hoang (62. Peroutka), Antonín Vlček (81. Chodora). Trenér: Pavel Javorský. Rapid Plzeň: J. Liška – Kostifar, Kořenek, P. Nový, Filipčík, J. Kadlec (82. J. Holý), Klekner, Harmady, Drtil, Ledvina, Bezděk (73. Veber). Trenér: Pavel Šimsa.