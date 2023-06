Chotěšov? Nedáme mu to bez boje, ujišťuje před baráží trenér lubských fotbalistů

„My se však musíme soustředit především sami na sebe. Náš cíl je jasný – chceme udržet I. B třídu i pro další ročník. Věřím a spoléhám na formu z předchozích zápasů. Zejména na výkon z utkání proti Chotěšovu budeme chtít teď navázat. Dáme do toho všechno a uvidíme na co to bude stačit. Ale už jen kvůli fanouškům, kteří nás celou sezonu podporovali, doufám, že to zvládneme. Chceme jim udělat radost,“ hlásí odhodlaně pětadvacetiletý kanonýr, který baráž s Primalexem bere tak trochu jako sedmý zápas hokejového play-off. „Tam jde taky o všechno,“ vysvětluje s úsměvem.

Udržet baráž chce Jakub Pitel, mimochodem nejlepší střelec týmu v letošní sezoně (11 branek) i kvůli spoluhráči Karlu Šilhavém, jemuž je skoro 46 let. „Je (Karel Šilhavý) takový náš talisman. Vždycky když nastoupí, vyhrajeme,“ poukázal snajpr Bolešin. První utkání baráže je na programu ve čtvrtek od 18 hodin v Břasích na Rokycansku, odveta se hraje v neděli na Klatovsku. „Do Břas jedeme udělat co nejlepší výsledek do odvety,“ doplnil Jakub Pitel.

SK Bolešiny – TJ Chotěšov 2:0

Poločas: 2:0. Branky: 35. R. Šindelář, 44. Jakub Pitel. Rozhodčí: Bogdan – Říha, Paur. ŽK: 1:0 (55. R. Šindelář). Diváci: 68. Hřiště: SK Bolešiny. Sestava SK Bolešiny: Simbartl – D. Kaiser, Jan Brtník, Farný, Jakub Pitel, Šilhavý (90. Moravec), R. Šindelář (87. Novák), Kolář, Moravčík, Kuchárik (85. Bošek), Jiří Pitel. Trenér: Jiří Šmolc. Sestava TJ Chotěšov: Vacek – M. Brabec (87. Bednář), Calta, T. Vacek (46. Milička, 64. L. Brabec), Schamberger, Kavka, Zahoř, Křen, Multrus, Braun, Šiman. Trenér: Jiří Multrus.

