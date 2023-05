V první polovině jarní části I. A třídy byli na prvním místě tabulky, ale v poslední době vypadli z role a zkomplikovali si cestu za vysněným postupem mezi elitu kraje. A to relativně výrazně. Naposledy fotbalisté TJ Sušice odevzdali všechny body FK Žákava, na jehož půdě v sobotním utkání 26. kola prohráli celkem jasně 0:3.

TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech), archiv. | Foto: David Koranda

„Do utkání jsme nevstoupili dobře, už v první minutě jsme dvakrát inkasovali, naštěstí pomezní rozhodčí vždy správně signalizoval ofsajdovou pozici. Domácí měli velmi impozantní nástup, a hlavně útočník Tomáš Nekola nám dělal velké problémy. Naše hra byla velmi nepřesná, bez kombinace a do šancí jsme se dostávali pouze z brejkových situací. Oproti tomu již zmiňovaný útočník si dělal, co chtěl. Jednou nás zachránila tyč a několikrát nás podržel vynikající gólman Fanda Míček, který však nestačil v 35. minutě na hlavičku osamoceného Nekoly,“ zhodnotil první poločas hlavní trenér fotbalové Sušice Pavel Hrubec.

Ve druhém dějství se obraz hry výrazně změnil, ale góly opět stříleli jen domácí. „Přitlačili jsme soupeře na vlastní polovinu, ale nedokázali jsme najít recept na velmi dobře organizovanou a bojovnou obranu domácích. V šedesáté minutě opět udeřil Tomáš Nekola, který s lehkostí prošel všechno, co mu stálo v cestě a naservíroval přihrávku do prázdné branky svému spoluhráči. My jsme se potom opět nastěhovali na polovinu soupeře, kde jsme naprosto dominovali, jenomže z velkého tlaku se nám bohužel nepodařilo skórovat, naopak jsme znovu inkasovali z rychlého protiútoku,“ posteskl si zkušený kouč Sušice.

„Musím vyzdvihnout bojovný a obětavý výkon domácích fotbalistů, a hlavně neskutečný výkon Tomáše Nekoly, který byl rozdílovým hráčem. Nás o víkendu herní pauza, a tak doufám, že se dáme zdravotně, ale i trochu mentálně dohromady. Pak totiž hrajeme s velmi silným soupeřem z Košutky, jemuž máme z podzimního utkání co vracet,“ doplnil Pavel Hrubec.

FK Žákava – TJ Sušice 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 35. T. Nekola, 60. Mencl, 90. Kašpar. Rozhodčí: Fillinger, Šimek, Sladký. ŽK: 1:1 (85. Martin Soukup – 85. Kysilka). Diváci: 100. Hřiště: Žákava. Sestava FK Žákava: Kosnar – Marek Soukup (28. Bouda), Martin Soukup (87. Soubusta), S. Nekola, Škala (79. Kašpar), O. Soukup, T. Nekola, Skala, Drugda, Smazal, Mencl. Trenér: Michal Plzák. Sestava TJ Sušice: Míček – Pivetz, Kodýdek, Klíma, Vystrčil (76. Krůs), Štěch, Skála, Král (56. Budil), Podlipský, Míčka, Kysilka. Trenér: Pavel Hrubec.

