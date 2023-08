Volné přestupy v kraji skončily, působiště mění 133 fotbalistů! Víme, kdo a kam

„Určitě bude patřit k nejlepším hráčům I. B třídy vůbec,“ svěřil se mladý kouč týmu z Klatovska. „Všechny posily z Klatov, které jsme získali (kromě Michala Marka přišli ještě bratři Daňkové a Tien Pham Quyet), jsou super, ale největší peckou je samozřejmě Michal, který hrál posledních pár let divizi,“ poukázal na jeho zkušenosti ze čtvrté nejvyšší republikové soutěže.

Kromě klatovské party do Švihova ještě přišel obránce Martin Brož z Nýrska. „Hráč se zkušenostmi z krajského přeboru, hodně nám pomůže,“ tvrdí kouč Švihova. „Je to pro nás citelná ztráta,“ komentoval odchod beka bývalý hlavní kouč a teď již „jen“ asistent fotbalového Nýrska Karel Kalivoda.

FC Švihov (na snímku v červeném dresu jedna z posil Tien Pham Quyet).Zdroj: Jindřich Schovanec

Volné přestupy (a nejen je) ale využily i jinde. Třeba divizní Doubravka získala ze třetiligových Domažlic zkušeného Michala Mlynaříka, který tak následoval trenéra Pavla Vaigla, jenž z Jiskry odešel cepovat fotbalisty tradičního celku z Plzně. Pavel Vaigl do týmu přivedl i Rudolfa Nováka, teď již bývalého kapitána třetiligových Cábelíků z Králova Dvora, či zkušeného Jakuba Blažka.

Fotbalisté SK SENCO Doubravka, archivní snímek.Zdroj: David Koranda

Práce funkcionářů a trenérů o posílení kádru pro nový soutěžní ročník ale pokračovala i mimo volné přestupní období, které trvalo od 1. do 20. června. V kraji probíhala taková menší škatulata. Týmy vyztužovaly kádr i po celou dobu července a těsně před začátkem sezony. Třetiligový FK Robstav, z jehož názvu kvůli neshodám s TJ zmizely Přeštice, přivedl ze Sokolova brankáře Pavla Hrabačku a spoustu dalších hráčů z jiných fotbalových destinací – například Ondřeje Štursu (Slovensko), Philippa Tvaroha (Zápy), Ibrahima Ndiape Sowa (Žižkov), Španěla Diega Tapiu Fraitese, nebo Abdulrasheeda Itoa Musu.

Chtěli jsme zkvalitnit kádr, vysvětluje změny trenér Robstavu

Z týmu se naopak pakovali například David Štípek, Dominik Hradecký, Marek Vohrna či vytáhlý stoper Václav Heger. A co vlastně stálo za tak velkým množstvím změn? „Především jsme chtěli zkvalitnit kádr a pak jde taky trochu o přestavbu mužstva. Ne u všech se nám zamlouval jejich přístup, nebyl tam potřebný zápal jít za vítězstvím,“ prohlásil trenér Robstavu Stanislav Purkart.

Velké posily získal i další třetiligový celek z kraje – Jiskra Domažlice, která vloni ještě pod vedením kouče Vaigla vyhrála jednu ze skupin ČFL a bojovala (neúspěšně) s Žižkovem v baráži o postup do F:NL. Jiskru kromě trenéra Pavla Horvátha, hráčské legendy Viktorie Plzeň, posílili ze Zlína zkušení borci a odchovanci Plzně Václav Procházka s Martinem Fillem.

Fotbalisté v kraji v létě ve velkém měnili svoje adresy.Zdroj: Jindřich Schovanec

„To je asi 500 ligových startů, a to k zahození rozhodně není,“ řekl domažlický lodivod Pavel Horváth, který má v kádru stále i Davida Limberského.

Dvě zvučná jména přivítali také v táboře divizního Petřína. Do kádru klubu ze Slovan přišel třeba bývalý mládežnický reprezentant Lukáš Nový, jenž prošel mládeží Viktorie Plzeň, ale na prahu dospělého fotbalu odešel vydělávat do Německa. Plusem je také to, že to na Petříně Nový zná.

„Trénuje u nás mládež,“ vysvětloval trenér plzeňského klubu Radek Vodrážka. Nový má zkušenosti i ze třetí německé ligy, čtvrtou vyhrál a získal i Saský pohár. Další zkušenou tváří na Petříně je Jan Mudra, který nasbíral za Hradec Králové, Liberec, Příbram či Znojmo přes 150 zápasů v první lize.

Vybraný přehled dalších zajímavých přestupů: Matěj Šoul (Klatovy → Tachov), Lukáš Tumpach (Domažlice → Koloveč), Jakub Brabec (Klatovy → Katovice), Tomáš Knapp (Nepomuk → Smíchov), Oliver Kastelic (Zruč → Chotíkov), Jan Peterka a Jan Petr (oba Černice → Lhota).

